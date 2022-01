Bilancio favorevole per gli eventi “Buon compleanno soldato di ventura!” in omaggio ai 45 anni dall’uscita del film (1976-2021) con protagonista Bud Spencer come ultimo Fieramosca sul grande schermo. Ma già altre iniziative nel campo editoriale sono preannunciate in primavera: numerosi infatti i visitatori con distribuzione di centinaia fra cartoline celebrative e brochure informative.

TRE SETTIMANE da mercoledì 15 dicembre (serata di presentazione ospitata dal Circolo Unione) a domenica scorsa 9 gennaio (Cantina della Sfida) delle attività storico-turistico-culturali autentica “strenna natalizia” per le Festività: durante le quali i Soci dell’Archeoclub d’Italia Associazione di Promozione Sociale Sede Storica di Canne della Battaglia Barletta dopo la celebrazione del Congresso nazionale di fine ottobre a Roma svoltosi per il cinquantesimo di fondazione all’insegna del motto “Forti del passato, consapevoli del presente, impegnati per il futuro” hanno svolto la propria missione come membri attivi di un Ente del Terzo Settore al servizio dei Beni Culturali ed Ambientali nella Cittadinanza e per i visitatori del centro storico.

IL REPORT SUL PROGRAMMA – patrocinato dalla civica Amministrazione con decreto commissariale e reso possibile senza oneri a carico pubblico grazie al meritorio quanto generoso sostegno economico da parte dell’Azienda EDS Impianti dell’imprenditore Sabino Dicataldo per i quarant’anni di vita aziendale – evidenzia l’ininterrotta offerta a favore della Cittadinanza e del movimento turistico di prossimità nei difficili tempi dell’emergenza Covid e relative misure di controllo. Alla serata svoltasi nel salone di rappresentanza, nel pubblico la scuola media “Fieramosca” con una delegazione di studenti e docenti guidata dal dirigente prof. Francesco Messinese per ascoltare l’intervento del critico cinematografico barlettano Carlo Gentile su film e quel momento cinematografico di fine Anni Settanta e del dott. Francesco Giannuzzi responsabile Filatelia Regione Puglia di Poste Italiane sulla diffusione dell’annullo filatelico speciale con relativa cartolina celebrativa con un proprio sportello distaccato e personale specializzato.

LA MOSTRA DELL’ARMATURA come icona di grande suggestione ed attrattività si è rivelata per tutti originale e completa in ogni sua parte indossata da Bud Spencer e mai prima d’ora offerta agli occhi del pubblico (con relativo apparato espositivo) dalla conclusione delle riprese del film nell’estate 1975 in varie località della Puglia (castello di Lucera e Manfredonia) oltre alla Tunisia. La Cantina della Sfida, negli orari consentiti e sempre ad ingresso gratuito, ha dunque trovato nuovi spunti d’interesse alla sua visitabilità fra i luoghi di cultura cittadini proprio grazie all’armatura in rame – disegnata e realizzata appositamente da abili maestri dell’attrezzeria scenica – splendida creazione dell’artigianalità “made in Italy” ed è giunta dalla storica Casa Rancati (fondata nel 1864) di Roma che ha collaborato col suo vasto patrimonio alla produzione di autentici capolavori cinematografici in Italia e nel mondo, per la televisione e per il teatro. “Scatta un selfie con l’armatura di Bud Spencer Fieramosca” è stata l’iniziativa che ha accompagnato l’evento, riservata ai visitatori di ogni età per un ricordo di questa straordinaria (ed irripetibile occasione) con la pubblicazione della foto sulla Pagina Facebook dell’Archeoclub d’italia. A tutti i partecipanti è stata offerta in omaggio la cartolina celebrativa utilizzabile per corredare dell’annullo filatelico emesso per l’occasione con il francobollo emesso lo scorso 31 ottobre in onore di Bud Spencer.

IL FIGLIO DI BUD SPENCER, Giuseppe Pedersoli, è stato il “testimonial” delle iniziative in diretta streaming durante la fasi del debutto al Circolo Unione: una diretta testimonianza per la figura del padre a cui, strano ma vero, è sempre mancata in vita l’occasione di essere invitato a Barletta. Particolari segni di questo affettuoso e postumo tributo gli sono stati rivolti nella circostanza dal Commissario straordinario dott. Francesco Alecci e dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato con targhe e trofei inoltratigli al suo indirizzo romano. Giuseppe Pedersoli ha anche più volte ripetuto la promessa di venire personalmente a Barletta nella prossima primavera per presentare ’ultimissima novità editoriale del libro a fumetti sulla vita avventurosa di Bud Spencer fresca di stampa da parte di ReNoir Comics: la prima biografia a fumetti, autorizzata da lui e dalle sorelle Cristiana e Diamante che ne hanno anche scritto la prefazione. La storia é stata sceneggiata da Marco Sonseri (testo) e Roberto Lauciello (illustrazioni).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. FRANCESCO ALECCI, aderendo all’invito degli organizzatori, na visitato la Cantina in occasione della mostra, accolto da una delegazione formata da esponenti dell’Archeoclub d’Italia Associazione di Promozione Sociale Sede Storica di Canne della Battaglia Barletta (il presidente Nino Vinella ed il socio fondatore prof. Costantino Palmitessa) e da alcuni imprenditori del Territorio legati al mondo della Cultura cittadina e suoi sostenitori nel campo del merchandising culturale (Aldo Musti per Arpex ed Ernesto Marciante per Emme Company). Con i quali si è intrattenuto su temi e problematiche attinenti all’economia cittadina e ad alcune nuove, prossime iniziative di cui è stata annunciata la presentazione a favore delle Scuole cittadine.

Archeoclub d’Italia APS Ente di Terzo Settore

Sede Storica

Canne della Battaglia Barletta