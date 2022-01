Operano tra Barletta e provincia da oltre sei anni, dividendosi tra turismo, promozione del territorio, della cultura, della storia e dell’arte: sono i Walkers, un’organizzazione composta da giovani professionisti, che hanno a cuore la crescita culturale della propria città ponendosi come principale obiettivo quello di aprirla alle prospettive di sviluppo turistico e internazionalizzazione nell’ambito mercato globale. Ce la racconta meglio Marco Bruno.

Il “Free Walking Tour Barletta” rappresenta una delle principali attività dell’associazione: una visita guidata del centro storico che, sul modello già sperimentato in tante altre città del mondo, offre al visitatore la possibilità di avere una panoramica sul patrimonio storico, artistico e culturale con un approccio dinamico ed informale.

Alle spalle c’è un 2021 chiuso nel segno della ripresa, nonostante un primo quadrimestre fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria.

Nel corso degli anni l’associazione si è anche resa protagonista di iniziative sociali, come un tour dedicato ai migranti a marzo 2018,visite guidate monotematiche sul patrimonio architettonico civile e religioso di Barletta ed esibizioni artistiche e videomapping presso il Castello, Villa Bonelli e Montaltino. L’utenza è variegata.

Non è semplice fare previsioni per il futuro. Nei piani, di qui a maggio, ci sono tour in frantoio e nelle masserie di Barletta, percorsi trekking tra Canne della Battaglia e Acquatetta. Nonostante i contagi in aumento…

Il servizio.