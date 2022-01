L’Amministrazione Comunale, sulla base della persistente diffusione pandemica da Covid-19, ha differito in via cautelativa la giornata di riflessione in memoria di Claudio Lasala, il giovane concittadino deceduto pochi mesi or sono in seguito ad una aggressione.

L’evento, intitolato “Liberi dalla violenza – Uniti per Claudio”, originariamente programmato alle ore 9 del prossimo Lunedì 17 Gennaio, è stato differito al 28 Marzo 2022. Invariati l’orario e il luogo di svolgimento, individuato nel Teatro Comunale “Curci” di Barletta.