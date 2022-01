È entrato in flotta di ITA Airways il secondo aereo con la nuova livrea azzurra. Si tratta di un Airbus A319 dedicato al campione Pietro Mennea, soprannominato “La Freccia del Sud” è l’uomo dei record in fatto di velocità. Medaglia d’oro a Mosca, è l’unico duecentometrista ad essersi qualificato per 5 Olimpiadi consecutive (dal 1972 al 1988) e, tra i tanti, è detentore di due importanti record segnati nel lontano 1979: quello mondiale sui 200 metri corsi in 19″72, record che è stato battuto solo nel 1996 e che è tutt’ora record europeo (dopo oltre 40 anni) e quello Europeo dei 100 metri con 10″01 migliorato a livello nazionale solo nel 2018.

L’Airbus A319 dedicato a Pietro Mennea arriva nella flotta di ITA Airways a poche settimane dall’ Airbus A320 intitolato a Paolo Rossi. Il nuovo aereo sarà operativo dal prossimo 14 gennaio 2022.

Continua così la strategia di ITA Airways di dedicare i nuovi aeromobili ai più grandi sportivi azzurri, ambasciatori nel mondo della professionalità, determinazione, forza, passione e grinta, elementi che da sempre hanno portato in alto la bandiera dell’Italia.

Uno dei pilastri fondamentali del piano industriale di ITA Airways è quello di porre al centro del proprio business il cliente. Proprio per questo la Compagnia ha invitato i fan dei propri social a scegliere i nomi dei campioni a cui verranno intitolati i prossimi aerei che entreranno a breve in flotta con la nuova livrea.

La nuova livrea di ITA Airways è caratterizzata dal colore azzurro, scelto come simbolo di unità, coesione e orgoglio del Paese e rappresentativo dello sport e della nazionale italiana. Sul timone il tricolore, sullo sfondo azzurro il logo oro bianco e rosso di ITA Airways e icone stilizzate ispirate al patrimonio artistico nazionale.