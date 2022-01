«È motivo di orgoglio e profonda soddisfazione veder riconosciuto il grande lavoro svolto in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità dalla Prefettura della Barletta-Andria-Trani guidata da Sua Eccellenza Dott. Maurizio Valiante. Il ministero dell’Interno ha premiato due progetti di grande interesse sviluppati dalla Prefettura» – questo il commento dell senatrice barlettana Assuntela Messina (PD), con incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri – e prosegue «In primo luogo, il protocollo “Mille occhi sulle città e sulle campagne”, volto a realizzare una rete di sicurezza rurale grazie al coinvolgimento di soggetti istituzionali, forze dell’ordine, Gruppi di Azione Locale e Associazioni di Categoria, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i fenomeni di criminalità rurali di natura predatoria. In secondo luogo, il protocollo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’estorsione e dell’usura nel territorio della provincia, mirato a perseguire una duplice finalità: il rafforzamento degli strumenti di sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà, anche in ragione delle gravi conseguenze economiche del Covid-19; l’efficientamento dell’uso dei fondi speciali antiusura previsti dall’ordinamento, anche grazie al supporto degli istituti di credito. Queste importanti azioni in favore dei cittadini della BAT si inseriscono nel solco di una serie di preziose iniziative elaborate dalla Prefettura negli ultimi anni. Iniziative che non solo hanno un punto di caduta concreto nei benefici che il territorio ne ricava, ma che ora, grazie al conferimento della certificazione nell’ambito della “Banca dati buone pratiche” del Viminale – conclude la senatrice – possono costituire un autorevole modello da replicare in altri territori».