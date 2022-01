In occasione del Giorno della Memoria, la sezione di Barletta ANPI “Dante Di Nanni” ha avviato alcune iniziative atte a coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza, partendo soprattutto dai più giovani. Si rivolge proprio alle scuole e a tutti gli studenti l’invito ad inoltrare dei contenuti di scrittura, poetici e musicali che rispondano al: “Perché la memoria del male non riesce a cambiare l’umanità? A che serve la memoria?” (Primo Levi). Una risposta, quella che chiediamo, del tutto personale e perché no anche originale.

Il giorno 27 gennaio i lavori saranno pubblicati sulle pagine social Facebook e Instagram dell’ANPI Barletta. I contenuti potranno essere inviati fino al giorno prima (26 gennaio) all’indirizzo email [email protected].

“Ci rivolgiamo – spiega Giuseppe Schiavone, presidente del direttivo ANPI Barletta – alla giovane generazione di Cittadine e Cittadini, in quanto siamo certi che possano dar vita a una rivoluzione sociale, culturale e politica affinché non si ripetano le mostruosità del passato. Per questo, per non dimenticare ciò che è stata la Shoah e la lotta al nazifascismo, sentiamo il dovere di sensibilizzare i loro cuori”.

Ma il programma delle iniziative dell’ANPI Barletta non finisce qui, in quanto nei giorni che precederanno il 27 gennaio, Giornata della Memoria, saranno pubblicati sulle pagine social dell’ente cittadino brevi video-documentari che tratteranno alcuni dei luoghi più importanti della storia cittadina della resistenza di Barletta.

“Anche noi – conclude Schiavone – proveremo a rispondere alla domanda di Primo Levi, perché siamo certi che la memoria può “interferire” e perciò combattere gli atteggiamenti moderni che ledono i diritti umani e che purtroppo rimandano al periodo più buio della nostra storia.”