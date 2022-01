In riferimento ad articoli di stampa pubblicati in data odierna su alcune testate locali inerenti il Programma Straordinario della Regione Puglia (Assessorato al Bilancio e Infrastrutture) denominato “Strada per strada” che destina finanziamenti per la manutenzione straordinaria di strade comunali urbane ed extraurbane, si comunica che il Settore comunale Lavori Pubblici e Manutenzioni ha già redatto il progetto definitivo ed esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria del sistema viario comunale che prevede per il Comune di Barletta lo stanziamento di 1.641.000 euro. Tale progetto è stato trasmesso alla società di ingegneria Giamberardino Srl incaricata con Determinazione Dirigenziale n°1849 del 4 novembre 2021 della verifica del progetto ai sensi del d.lvo n°50 del 2016. L’11 gennaio scorso la società ha trasmesso un primo rapporto tecnico di verifica a cui, fra breve, farà seguito un rapporto definitivo al fine di poter validare il progetto ed approvarlo con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale. Il progetto verrà, quindi, trasmesso mediante piattaforma telematica alla Regione Puglia così come previsto dal Disciplinare di finanziamento entro il termine fissato del 31 Gennaio.