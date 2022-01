Le province più colpite son quella di Bari, con 2.621 casi; Lecce con 1.572; Foggia con 1.210 e Taranto con1.162: Nella Bat i casi sono 875 e nella provincia di Brindisi 852. I residenti fuori regione sono 61 31 residenti in province non ancora definite. Le persone attualmente positive sono 118.307 delle quali 593 sono ricoverate in area non critica e 61 in terapia intensiva