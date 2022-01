”Nessun veto su Silvio Berlusconi al Quirinale”. Non ha dubbi il segretario provinciale Bat della Lega-Salvini Premier, Ruggiero Grimaldi, che ha avuto modo di commentare ai nostri microfoni l’esito del recente vertice del centrodestra a Villa Grande. Una candidatura, quella del ”Cavaliere”, che ha sicuramente diviso l’opinione pubblica, ma non l’alleanza tra Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, come sottolinea. ”Quello di Silvio Berlusconi è un profilo forte e in grado di poter dire la sua fino alla fine delle votazioni per il dopo Sergio Mattarella. Non credo sia assolutamente una figura divisiva, anzi credo sia la giusta espressione per un centrodestra compatto e che deve molto a Berlusconi. L’ex premier ha da sempre lavorato per quella che è un’alleanza forte, presente sul territorio, e che, differentemente, dal centrosinistra, oggi riesce ad esprimere una sua idea. Non vogliamo nessun veto, nemmeno da chi ha tratto personale giovamento dall’attività politica di Berlusconi, come Enrico Letta. Oggi il segretario del PD è contrario alla candidatura del ‘Cavaliere’, 8 anni fa ha guidato un governo soprattutto grazie ai suoi voti”.

Chiosa sulle concrete possibilità dell’elezione di Berlusconi e sulle iniziative della Lega a livello locale. ”Berlusconi ha i numeri per salire al Colle. La possibilità che possa vincere senza i voti del centrosinistra è concreta, come del resto non sarebbe un caso ”unicum” nella storia. Nel 2013, Napolitano, storico membro del PCI della corrente migliorista, ha vinto con i soli voti dell’Unione di Prodi, dimostrandosi super partes poi per tutta la durata del suo doppio mandato. Quanto all’attività lavorativa nel territorio, ci stiamo preparando per le importanti tornate elettorali di Canosa e, soprattutto, Barletta. Siamo estremamente contrariati dal fatto che la Bat, pur essendo stata un importante bacino elettorale per la maggioranza di Emiliano, non abbia assessori. Il nostro è un territorio da valorizzare, per Barletta pensiamo ad un ufficio provinciale scolastico e alla presenza di un archivio provinciale, tra le varie cose. Quanto alle imminenti consultazioni amministrative, ci mettiamo a disposizione per una maggioranza forte e di centrodestra, ma soprattutto stabile. La nostra città ha bisogno anzitutto di stabilità e di continuità dopo anni di mandati non portati a compimento”.

A cura di Giacomo Colaprice