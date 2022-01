Ore di apprensione per una famiglia barlettana a causa della scomparsa da ormai diverse ore di un giovane. Si tratta di Michele Cilli, da pochi giorni 24enne, e sulla cui scomparsa stanno indagando gli agenti del Commissariato di P.S. di Barletta a cui si sono rivolti i familiari per le ricerche. Il giovane è scomparso sabato sera e da allora non si hanno più notizie. Il 24enne, alto 1,70, occhi castani e capelli castani. Per chiunque abbia notizie ovviamente può rivolgersi alla Polizia di Stato.