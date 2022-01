Il Comune di Barletta informa i cittadini interessati al Servizio di Ristorazione Scolastica che è possibile ottenere il rimborso o il trasferimento del credito residuo dei pagamenti effettuati, relativamente all’anno scolastico 2020-2021, per gli alunni che non usufruiscono più della mensa presso le Scuole Statali.

Le famiglie interessate dovranno compilare il modulo indicando il nome del soggetto richiedente intestatario dell’IBAN e i riferimenti dello stesso utili al rimborso o, in alternativa, al trasferimento ad un fratello o sorella frequentante l’anno scolastico in corso. La richiesta firmata dal richiedente e scansionata dovrà essere inviata al Comune di Barletta esclusivamente per via telematica all’indirizzo e-mail: