Oggi anche la Polizia Locale di Barletta festeggia San Sebastiano Patrono delle Polizie Municipali di Italia. Le norme di sicurezza sanitaria legate alla emergenza Covid hanno costretto l’Ente Civico, per evitare assembramenti, a ridurre il programma rispetto agli anni scorsi.

Si è svolta, quindi, una breve cerimonia in piazza Caduti in guerra che ha visto la deposizione di due corone di alloro da parte del Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani, S.E. Maurizio Valiante, e del Commissario Straordinario del Comune di Barletta Francesco Alecci, al monumento dei Caduti e alla lapide che ricorda il tragico assassinio dei vigili urbani e dei netturbini da parte degli occupanti tedeschi il 12 settembre del 1943. Alla cerimonia erano presenti il Comandante del Corpo della Polizia Locale Col.Savino Filannino e rappresentanti delle Forze Armate e Forze dell’Ordine operanti sul territorio.

Il Commissario Straordinario ha ricordato la valenza della Polizia Locale a Barletta che, come in tutti i Comuni italiani, svolge una funzione essenziale per il corretto convivere sociale e assolve un compito fondamentale per quella che è la missione dell’Ente Civico, ponendosi quotidianamente al servizio della Comunità e al fianco di ogni singolo cittadino e facendosi garante del rispetto delle leggi.