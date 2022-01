Omaggio di Trinitapoli a Pietro Menna. Sarà intitolato alla ”Freccia del Sud” il nuovo Palazzetto dello Sport, la cui inaugurazione è prevista tra pochissimi giorni alla presenza del primo cittadino, Emanuele Losapio. Ad impreziosire la struttura, la realizzazione di due grandi murales a cura dell’artista Daniele Geniale, raffiguranti il corridore barlettano, che proprio quest’anno, il prossimo 28 giugno, avrebbe compiuto 70 anni. Suggestivo infatti il colpo d’occhio di Mennea ritratto mentre è accovacciato(nel primo murale) e mentre festeggia l’epica rimonta di Mosca 1980. A dare l’annuncio, attraverso un post su Facebook, dell’intitolazione dell’opera pubblica, è stato lo storico amico di Mennea, Giuseppe Acquafredda, nonché compagno di squadra in quella forte 4 x 100 dell’Avis Barletta completata da Salvatore Pallamolla e Domenico Gambatesa.

L’intitolazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Trinitapoli succede cronologicamente a quella dell’Airbus 319 di Ita Airways, la neonata compagnia aerea italiana che ha dedicato al campione italiano il secondo aereo con livrea azzurra. Medaglia d’oro a Mosca, ventinove medaglie in carriera, unico duecentometrista ad essersi qualificato per cinque Olimpiadi consecutive (dal 1972 al 1988), e detentore di importanti record segnati nel 1979, quali quello mondiale sui 200 metri corsi in 19″72, battuto solo nel 1996 e che è tutt’ora record europeo (dopo oltre 40 anni) e quello europeo dei 100 metri con 10″01, poi migliorato nel 2018. Un fiore all’occhiello per l’Italia intera.

Articolo a cura di Giacomo Colaprice