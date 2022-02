«La città di Barletta merita un nuovo futuro – così si apre la nota congiunta di alcune forze politiche firmata dai rappresentanti in calce – La fine dell’amministrazione uscente ha mostrato che non si può governare senza una chiara visione, un progetto, una squadra e una guida politicamente caratterizzata. Barletta ha bisogno di una nuova rotta. Vogliamo disegnare insieme la Barletta che verrà, mettendo insieme idee, competenze, esperienze, con ritrovato entusiasmo. Occorre abbandonare modelli di costruzione delle coalizioni che hanno condotto al caos, alla ingovernabilità della città. E’ indispensabile partire dal confronto tra forze politiche e movimenti riconoscibili, chiari e trasparenti, forze che abbiano una visione comune, un posizionamento affine, lontani da ogni forma di populismo e di finto civismo. I partiti e i movimenti politici sono le forme associative che per antonomasia consentono di sviluppare liberamente la personalità degli individui, che aggregandosi riescono più efficacemente a declinare ed esprimere quella funzione di osservazione e governo dei fenomeni sociali, economici e culturali che è propria della politica.

Le formazioni politiche devono farsi carico di chiamare i cittadini, sia individualmente che nelle forme associative ed aggregate alla partecipazione, per cercare soluzioni alle problematiche relative alla nostra città di Barletta. Senza la partecipazione dei cittadini alla vita della città la politica rimane vuoto esercizio meramente autoreferenziale. Con la sottoscrizione del presente documento avviamo a Barletta un tavolo politico permanente per la costruzione di una Costituente democratica attraverso la partecipazione di forze e movimenti politici che vogliano condividere in modo omogeneo percorsi e valori. Una Costituente democratica riformista, ambientalista ed europeista, per riportare competenza, chiarezza e visione strategica al centro della vita politica cittadina. Vogliamo offrire alla città un’alternativa politica. Cambiamo Barletta. Insieme.

Raffaele Dicuonzo (Azione), Ignazio Vitrani (Barletta Più), Luigi Dicataldo (Europa Verde), Gennaro Rociola (Italia Viva), Gianni Pica (Noi di Centro), Luca Lacerenza (Più Europa), Raffaella Porreca Salerno (Vivi Barletta)».