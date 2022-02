«Puglia Popolare ringrazia il Prefetto Alecci per quanto sta facendo per il bene della Città». Così si esprime il consigliere comunale uscente di Puglia Popolare, Giuseppe Bufo, che dalla maggioranza del Sindaco Cannito aveva segnato la fine di quest’Amministrazione. «Accoglie favorevolmente l’invito del Segretario cittadino del Partito Democratico a collaborare insieme alla ripresa del lavoro del tavolo politico di centro sinistra inclusivo ed aperto alle forze vive della società civile. La stella polare vincente della Coalizione Puglia a guida Emiliano deve essere da guida nella elaborazione di un progetto politico di alto profilo anche a Barletta. Per essere sempre più vicini ai cittadini e distanti dalle logiche conosciativistiche dell’ormai bocciato finto civismo. Le visioni personalistiche devono trasformarsi in progetti definiti di chiara matrice democratica e progressista, attenta ai bisogni della Città. Le priorità comuni devono tornare ad essere programmi di contrasto vero alle politiche sovraniste di destra. Il baluardo contro le disuguaglianze deve fondarsi sui principi del solidarismo egualitario della Costituzione repubblicana fondata sul lavoro».