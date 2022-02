Alla conta dei decessi, purtroppo, si aggiungono altre 37 vittime. E’ il dato più negativo del bollettino epidemiologico odierno diramato dalla Regione Puglia. Nella nota è specificato che delle 37 vittime, 6 sono state registrate nelle ultime 24 ore, mentre le altre sono emerse evidentemente a seguito di un ricalcolo dei dati. Poco più di 7 mila i nuovi contagi registrati a fronte circa 54.700 tamponi effettuati. Oltre 2 mila i contagi attribuiti alla Provincia di Bari, circa 1.700 a quella di Lecce, mille casi nel foggiano, 800 nel tarantino, oltre 600 sia nella Provincia Bat e che in quella di Brindisi. 71 i casi attribuiti a residenti fuori regione, 40 in via di definizione. Il totale dei casi in Puglia da inizio pandemia sale a 618 mila, mentre quello delle vittime con il +37 di oggi sale a 7.270.

Le buone notizie arrivano sul fronte dei ricoveri. Ad oggi sono 679 i pugliesi ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali covid della Regione, dato in discesa di 36 unità. 61 le terapie intensive occupate, meno 1 rispetto a ieri. Oltre 14.200 i negativizzati dal covid nelle ultime 24 ore, un dato che fa scendere gli attualmente positivi a quota 123.458.