Oggi, 6 febbraio 2022, sarà la giornata mondiale delle zone umide, Bar.S.A. S.p.A. partner attivo di Legambiente nella salvaguardia di queste preziose aree.

Ogni luogo del nostro territorio è speciale, come la natura stessa. L’impegno di Legambiente Barletta nel sensibilizzare la cittadinanza è ben noto. Ma questa volta oltre a mettere in risalto il nostro territorio, in particolare le zone umide, esaltando le bellezze ed evidenziando le criticità, ci sarà l’impegno attivo di Bar.S.A. S.p.A. quale partner attivo in questa giornata mondiale delle zone umide 2022.

«La nostra azienda non è solo un mero fornitore di servizi alla cittadinanza. Noi crediamo che si possa cambiare, ad ogni livello. Perfezionarci come cittadini virtuosi passa anche per queste lodevoli iniziative a cui collaboriamo». Così interviene l’amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci, abitualmente impegnato in iniziative di salvaguardia ambientale.

«Bar.S.A. e Legambiente hanno spesso collaborato. Ma questo progetto in particolare, esaltando la bellezza del territorio anche solo passeggiando nella natura, ci ricorda quanto le siamo debitori. Questo pensiero ci deve spingere a fare sempre di più per mantenerla incontaminata, differenziando sempre meglio i rifiuti riducendo il nostro impatto ambientale. Spesso si tratta anche di piccoli gesti: il nostro sarà di consegnare ad ogni partecipante una borraccia di metallo. Un “colpo basso” alla diffusione indiscriminata della Plastica, spesso rifiuto presente sul territorio che ne viene ferito in maniera irreversibile».

Legambiente attenderà chiunque vorrà unirsi ad una passeggiata di 4km fino a raggiungere la foce del fiume Ofanto. Per osservare e godere della natura, finalmente.