Super Green Pass con durata illimitata, nuovo sistema per le quarantene e per le Dad e riaperture delle discoteche. Da oggi in Italia, grazie alla discesa della curva dei contagi Covid, ci saranno meno restrizioni e più aperture, entrando di fatto in una nuova fase della pandemia. Quel che è certo è che il Green Pass resterà in vigore almeno sino alla prossima estate.

L’allentamento delle restrizioni riguarda soprattutto il mondo della scuola. All’asilo nido e nella scuola dell’infanzia si continua a frequentare in presenza fino a 4 casi positivi al covid. Se i positivi in classe sono 5, stop alla frequenza e rientro subordinato ad un tampone negativo: sono esentati bambini vaccinati o guariti da meno di 4 mesi.

Nella scuola elementare, didattica in presenza fino a 4 casi positivi in classe. Si va però in aula indossando la mascherina Ffp2 per un periodo di 10 giorni a partire dall’ultimo contatto con il positivo. Gli studenti positivi al virus potranno rientrare dopo l’esito negativo di un tampone a cui gli altri ragazzi dovranno sottoporsi solo in caso di presenza di sintomi. In caso di 5 positivi in classe, stop alla didattica in presenza per non vaccinati e vaccinati o guariti dal Covid da oltre 120 giorni. Gli altri studenti potranno recarsi in classe indossando la Ffp2.

Nelle scuole medie e superiori se c’è un solo caso positivo in classe, per tutti gli altri studenti l’attività didattica prosegue in presenza e in aula bisogna indossare la mascherina Ffp2 per un periodo di 10 giorni. Se i casi positivi sono 2 o più di 2, interviene la distinzione. Gli studenti non vaccinati, così come quelli che sono stati vaccinati o sono guariti dal covid da oltre 120 giorni, dovranno ricorrere alla Did. Chi è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni, invece, potrà seguire le lezioni in presenza indossando la mascherina Ffp2.

Tornando alle nuove regole generali: il Green Pass sarà illimitato per chi ha ricevuto la terza dose o ha fatto due dosi e poi è guarito dalla positività. Le restrizioni in zona rossa varranno solo per i cittadini non vaccinati, mentre la quarantena per i non vaccinati, in caso di contatto positivo, si riduce da 10 a 5 giorni. La fine della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test rapido o molecolare dopo i 5 giorni ed è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 anche per i 5 giorni successivi. Riaprono infine le discoteche con obbligo di Green Pass Rafforzato e capienza al 50%.