In continuità con l’iniziativa lanciata lo scorso anno, la Confesercenti Provinciae B.A.T. ha deciso di riproporre, in occasione della festa degli innamorati, la Special Promo che permetterà agli esercenti di applicare uno sconto del 10% sui prodotti in vendita per una settimana, dal 07 al 14 febbraio 2022. L’iniziativa è rivolta a tutte le attività del settore: ristorazione, moda, accessori, profumeria, gioielleria e simili. Tra ne novità dell’edizione 2022, l’adesione degli ambulanti dei marcati settimanali che esporranno la locandina.

Modalità

E’ facile. Vai sul sito della www.confesercentibat.it, scarica “La Card del cuore” e presentala al negoziante o ristoratore. Sul sito troverai l’elenco degli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa la “Card del cuore”. Chiunque fosse interessato ad aderire può contattare la segreteria della Confesercenti Provinciale B.A.T – 0883 888236. Sarà cura di Confesercenti Provinciale BAT proporre lo start up comunicativo, ma si chiede agli esercenti di diffonderlo