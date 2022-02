Brusca impennata della curva dei contagi da Coronavirus in Puglia. La conferma arriva dal bollettino epidemiologico regionale che segnala oggi, martedì 8 febbraio, 9.289 nuovi casi, a fronte di circa 56.600 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari al 16,4%.

È la provincia di Bari a far registrare il numero più alto di contagi giornalieri, oltre 2.600. Segue Lecce con 2.438 nuovi casi, Foggia 1.465, Taranto 1.199, Brindisi 763 ed infine la Bat con 735, ai quali si aggiungono i contagi di 55 residenti fuori regione e 31 di provincia in via di definizione.

La somma dei casi Covid pugliesi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, tocca così quota 654.782.

Preoccupante anche l’incremento dei decessi: sono 33 i morti segnalati nel bollettino odierno. La Regione tuttavia specifica che di questi, 20 sono quelli relativi alle ultime 24 ore mentre i restanti 13 si riferiscono ai giorni scorsi. Il totale delle vittime in Puglia sale così a 7.355.

Più confortanti i dati riferiti agli altri indici della pandemia. Ancora in calo le persone attualmente positive, che sono in tutto 104.866, con oltre 1.100 malati in meno rispetto ad un giorno fa. In discesa anche il dato relativo ai ricoveri. I pazienti Covid in ospedale sono al momento 799, di cui 732 in area non critica e 67 in terapia intensiva.

Ottime notizie, infine, sul fronte dei negativizzati, che ormai superano la soglia complessiva dei 542.500. I pugliesi guariti dal virus, nelle ultime 24 ore, sono 10.384.