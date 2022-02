Tredici disegni da colorare sulla parete dell’ingresso della scuola elementare del Settimo Circolo ”Giovanni Paolo II”. La splendida iniziativa dell’artista barlettano, Giacomo Borgiac, che, in vista delle celebrazioni per l’anniversario della Disfida di Barletta, ha realizzato simpatiche illustrazioni che, nel corso di questo mese, saranno colorate dai piccoli studenti. Nelle raffigurazioni non viene scelto il tradizionale tema cavalleresco, ma tredici fanciulli che svolgono diverse professioni. Si parte così, da sinistra verso destra, con il disegno del creativo tattico, seguito dalla storica ricercatrice, dalla fabbricante di Arcobaleni, dal geometra architetto, dalla ballerina coreografa, dall’esperto di musica classica, dalla DJ degli eventi e dal poeta romantico, dalla specialista in pubbliche relazioni e dall’addetta alle mappe e al territorio. Il raccordo con la celebrazione è segnato dalle ultime raffigurazioni che ritraggono la principessa Ginevra e l’eroe Ettore Fieramosca, oltre che dalla presenza di un elmo sulla testa dei piccoli mestieranti e della corazza . Passato e presente, un connubio indissolubile che avvicina i bambini alle tradizioni della città.

A cura di Giacomo Colaprice