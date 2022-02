«L’Asd Barletta 1922 nel ribadire l’avvenuta vendita di tutti i tagliandi per la gara di giovedì 17 contro il Martina, chiede ai propri tifosi di non recarsi al “Poli” sprovvisti del tagliando. Nel ringraziare la tifoseria biancorossa per la grande partecipazione, la società intende chiarire come la scelta di giocare a Molfetta sia frutto di una decisone condivisa da dirigenza e responsabile tecnico della prima squadra. Tale scelta, deriva dalla volontà di non trascurare alcun dettaglio utile al conseguimento del risultato.

Va ricordato, infine, come purtroppo la situazione di disagio nasca dall’indisponibilità dello stadio “Puttilli” chiuso ormai da 7 anni a discapito della grande passione dei nostri tifosi. Grazie a tutti e Forza Barletta!».