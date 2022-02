Dal 15 febbraio 2022 porte chiuse sui luoghi di lavoro per tutti gli over 50 senza il Super Green Pass: entra in vigore anche in Puglia il nuovo decreto del Governo, firmato il 7 gennaio scorso, e contenente ulteriori misure di emergenza per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19.

Tra queste, l’obbligo per chi si reca al lavoro, di possedere la carta verde rafforzata, e cioè la certificazione ottenuta solo mediante vaccinazione oppure dopo la guarigione dal virus.