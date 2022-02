Ieri, alle 12:30, facendo seguito alla richiesta della Rete della Associazioni di Barletta si è tenuto un incontro con il Prefetto di Barletta –Andria – Trani, dott. Maurizio Valiante. La delegazione della Rete ha esposto i problemi alla base della propria aggregazione trovando nelle risposte della Prefettura una concreta convergenza su idee e soluzioni, partendo dalla necessità di sviluppare dei solidi rapporti sociali ed istituzionali sui temi delle politiche sociali e della sicurezza urbana.

«Nessuna militarizzazione della città. Nessuna colpevolizzazione delle povertà – scrivono le associazioni – E infatti in tal senso, all’aumento dell’organico delle forze dell’ordine, della videosorveglianza e del controllo generale del territorio, il Prefetto ha accolto l’esigenza di avviare e consolidare degli imprescindibili percorsi finalizzati alla valorizzazione sociale e culturale della comunità, soprattutto sollecitando il Commissario prefettizio di Barletta affinchè gli immobili comunali e/o confiscati alla mafia siano assegnati alle associazioni del Terzo settore per la costituzione di nuovi e virtuosi centri di aggregazione sociale e culturale.

Inoltre il Prefetto ha proposto:

l’adesione delle Rete al “Patto educativo provinciale”, in modo tale da implementare il tavolo permanente di confronto, coordinamento e cooperazione, non solo sul tema della sicurezza, (l’adesione può avvenire mediante l’invio della richiesta all’indirizzo email istituzionale [email protected]);

una nuova relazione collaborativa tra forze dell’ordine e quartieri, da avviarne la sperimentazione nella Zona 167 coinvolgendo il relativo Comitato che bene ne ha rappresentato problematiche ed esigenze.

E’ stato un incontro concreto, positivo e propositivo; adesso restiamo in attesa della convocazione da parte del Commissario prefettizio, che abbiamo già da tempo richiesto, e che, purtroppo, sta tardando ad arrivare, in modo da poter proporre, sulla scorta del positivo e fruttuoso incontro con il Prefetto, la migliore progettazione in relazione agli immobili di proprietà comunale e/o confiscati alla criminalità organizzata. Lavoriamo per la migliore evoluzione sociale, civile, economica e culturale della comunità».

Ambulatorio popolare di Barletta – odv: Cosimo D. Matteucci.

Comitato di quartiere 167: Giuseppe Di Bari.

Confcommercio: Francesco Divenuto.

F.I.E.P.E.T. (Federazione Italiana Pubblici Esercenti e Turismo) e Confesercenti di Barletta e BAT: Francesco Petruzzelli

Croce rossa italiana – Barletta: Sabina Torre.

A.P.E. – Associazione Pubblici esercizi: Antonio Quarto.

Cerco Barletta: Annamaria Lasala e Michela Tedone.

E.N.P.A. – Ente Nazionale per la Protezione degli Animali: Massimiliano Vaccariello.

Osservatorio Giulia e Rossella Centro Antiviolenza Onlus IS: Antonia Filannino.

C.T.G. – Centro Turistico Giovanile Gruppo Leontine: Antonella Edwige Larosa.

Agesci gruppo scout Barletta 1: Vincenzo Misuriello, Noemi Bernardi, Antonio Vitrani

Retake Barletta RdS: Roberta Piazzolla

Barletta sportiva: Enzo Cascella.

Barletta ricettiva: Raffaele Rizzi.

Associazione di categoria Settore Cultura e Spettacolo Barletta: Michela Diviccaro.

Assobalneari: Fedele Boccassini.

ADGI -Associazione Donne Giuriste Italia: Anna Chiumeo

Ass. Prodj: Cecco Corvasce.

Centro studi Barletta in rosa: Mariagrazia Vitobello.

Ass. Assomeda: Vito Tupputi.

Save the children: Anna Rosa Cianci.

Noi Libera Mente – Movimento Civico: Rita Farano

UISP – Sport per tutti comitato BAT: Antonio Cuonzo

Comitato Via Milano – Quartiere San Nicola: Vitrani Michele

A.N.G.S.A. Bat ODV: Anna Roggio, Francesca Delvecchio