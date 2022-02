Un’altra imperdibile data vi aspetta presso il Teatro Curci di Barletta, l’ennesima di eccellente caratura della 38ma stagione musicale patrocinata dall’associazione Cultura e Musica G. Curci, in collaborazione con il Comune di Barletta, con la Regione Puglia e con il Ministero della Cultura. Domenica 20 febbraio il palcoscenico comunale si cospargerà di un sound composito e variegato, dall’ardore proveniente da terre ardenti, da echi dettati da emozioni istintuali, da quella ingenua simplicitas. Di scena Tullio De Piscopo & Friends. Dal Blues al Jazz con… andamento lento!, con porta alle 17.30 e inizio alle 18.30, attraverso cui Tullio presenterà al pubblico un viaggio musicale attraverso le sue mille esperienze dove si intrecciano tamburi e percussioni. Proviamo ad immaginare quanta musica, quanti artisti ha incontrato e quanti spartiti musicali sono passati nelle sue mani. Ad incominciare dalle magiche note di Libertango con Astor Piazzolla, con il quale ha realizzato ben dieci LP percorrendo tutta la storia del grande Maestro, al sound mediterraneo del fratello in Blues Pino Daniele, alle intramontabili notti jazzistiche. Immaginiamo le esibizioni da Umbria Jazz ai Festival d’oltreoceano assieme ai grandi del Jazz come Gerry Mulligan, Woody Shaw, John Lewis, Bob James, Chet Baker, Slide Hampton, Eumir Deodato, Quincy Jones, Scott Hamilton, Kay Winding, Lester Bowie, Dave Samuels, Bob Berg, Don Costa e Wayne Shorter, alle coinvolgenti Jam Sessions assieme a Max Roach, Billy Cobham, Famadou Don Moye, Alfonso Johnson. E grandi collaborazioni con artisti italiani come Franco Battiato, Fabrizio De André e la divina Regina della danza Carla Fracci. Immersi in questo mood, ascolteremo brani per sola batteria, gli storici assoli di Tullio come Melodic Drum, accanto a intramontabili pagine musicali di standard jazzistici. Poi Tullio ci regalerà brani di grande successo dal suo repertorio pop e l’atmosfera dei caldi suoni del Mediterraneo e dei vicoli di Napoli. Tutto questo in una grande positività e passione mediterranea.

Si accede solo con mascherina FFP2 e Green Pass rafforzato. Per informazioni 0883 332456 Botteghino del Teatro Curci – Corso V. Emanuele, 71 – Barletta (10 -13 17.30 – 20.30) Associazione Cultura e Musica “G. Curci” tel. 380 3454431.

