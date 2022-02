4.244 nuovi casi su oltre 32 mila test e altri 22 morti in Puglia. Sono questi i dati principali contenuti nel consueto bollettino epidemiologico della Regione che conferma l’andamento stabile della pandemia Covid. Le nuove positività sono così suddivise: 1.145 nella provincia di Bari, 1.104 in quella di Lecce, 765 nel foggiano, 525 nella provincia di Taranto, 342 nella Bat e infine 334 nel brindisino. Stabile la situazione negli ospedali pugliesi: sono 725 i pazienti ricoverati in area non critica, mentre sono 57 le persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi che sono 87.931.