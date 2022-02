L’assaggio di primavera degli ultimi giorni è già un ricordo. La Puglia da questa mattina si è risvegliata nella morsa del maltempo, tra piogge e forte vento. Temperature scese in picchiata con minime percepite sino 4°C, addirittura 0°C in alcune località sopraelevate, mentre le massime almeno per oggi non andranno oltre il 14°C. E’ l’effetto della perturbazione già annunciata dalla Protezione Civile nella giornata di ieri quando è stata diramata l’allerta gialla per il rischio idrogeologico. In queste ore la regione è interessata da precipitazioni da isolate a sparse, ma anche particolarmente intense come sta accadendo nella Puglia centro-settentrionale. Perturbazione che sta colpendo anche la provincia Bat dove alla pioggia battente si è aggiunto il forte vento che sta superando i 50 km/h. Stando alle previsioni meteo da domani il maltempo allenterà la sua morsa in tutta la regione, senza nuove piogge, ma le temperature non supereranno i 15°C, mentre i venti resteranno ancora forti, sino a sfiorare il 40 km/h, per rallentare d’intensità solo in serata.