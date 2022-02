Netto calo dei contagi, così come i ricoveri negli ospedali. Migliorano i dati della pandemia Covid in Puglia dopo l’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla Regione. Sono infatti 3.652 i nuovi casi registrati su oltre 29 mila tamponi, mentre sono 9 le persone decedute nelle ultime 24 ore. Le nuove positività sono così distribuite: 1.065 nella provincia di Lecce, 932 in quella di Bari, 589 nel foggiano, 443 nella provincia di Taranto, 322 nel brindisino e 272 nella Bat.

>Buone notizie arrivano sul fronte ospedaliero dove al momento sono 689 le persone ricoverate in area non critica (-19 rispetto alla giornata di ieri), mentre sono 44 i pazienti che lottano contro il virus nelle terapie intensive (-4 nelle ultime 24 ore) e sotto la soglia del 10%. Continua a scendere in Puglia il numero degli attualmente positivi che sono poco più di 83 mila, con oltre 4.400 guariti registrati nella giornata odierna. Altro dato confortante è l’incidenza settimanale dei casi ogni 100 mila abitanti, che scende sotto i 700.