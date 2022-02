Importanti novità per Enti, Associazioni e Comitati operanti nel Terzo Settore e iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con la Deliberazione n° 16 del 21 Febbraio del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale i criteri già fissati dal Regolamento per l’erogazione dei contributi alle attività culturali e di spettacolo sono stati estesi anche alle attività svolte da chi è operante nel Terzo Settore nell’ambito del volontariato turistico, sociale, ricreativo e culturale. La Deliberazione è già pubblicata nell’albo pretorio dell’Ente civico ed è immediatamente eseguibile.

Come si ricorderà il vecchio Regolamento, ormai obsoleto e non in linea con le nuove disposizioni che regolamentano le attività della Pubblica Amministrazione in quanto risalente al 1991, era stato abrogato con Deliberazione n°6 del 18 gennaio scorso sempre del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale e, nello stesso atto amministrativo, sostituito dal nuovo Regolamento riservato alle attività culturali e di spettacolo.

Con la Deliberazione n°16, di fatto, le attività degli Enti operanti nel Terzo Settore sono equiparate alle azioni dei soggetti impegnati nell’ambito culturale e di spettacolo e potranno godere della stessa tipologia di contributi.

E’ previsto, inoltre, che il nuovo Regolamento sia esteso integralmente alle istanze pervenute prima della abrogazione del vecchio sulle quali non sia già stato assunto un provvedimento.