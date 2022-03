Teatro Fantàsia è alla ricerca di concorrenti per l’evento teatrale “LOL in teatro – prova a non ridere” che si terrà domenica 13 marzo alle ore 20:00 presso il Teatro Fantàsia.

I concorrenti richiesti per tale spettacolo sono persone spigliate, con la battuta pronta, che dovranno sfidarsi sul palco per 1 ora circa, cercando di non ridere. Chi riuscirà fino alla fine a non ridere, si aggiudicherà un premio. Le selezioni sono già iniziate, e si svolgono a Barletta e si chiuderanno alle ore 12:00 del giorno 8 marzo.

Questo format teatrale nasce dall’idea di Alessandro Piazzolla e Rosa Dicuonzo che condurranno lo spettacolo rendendo il tutto una continua e divertente sfida. “I partecipanti selezionati per questa serata sono costretti a far ridere senza però farsi coinvolgere. Sarà un continuo scambiarsi di battute, e tra una gag comica e l’altra, ci sarà la difficoltà maggiore: il pubblico. I concorrenti avranno la complessità anche di ascoltare la loro reazione.” commenta Rosa Dicuonzo, aggiungendo: “LOL in teatro – prova a non ridere” è liberamente ispirato al format televisivo, ma le differenze sono numerose e sostanziali, anche perché non subirà tagli essendo dal vivo con un pubblico presente.”

Interviene Alessandro Piazzolla, direttore artistico del Teatro Fantàsia, spiegando: “Siamo alla ricerca di donne e uomini, non necessariamente comici e attori di professione, ma gente che vuole divertirsi e mettersi in gioco. D’altronde questa sarà la prima iniziativa che aprirà un cartellone ancora più vasto di spettacoli, che cerca di avvicinare un nuovo pubblico al nostro teatro. Difatti, a fine mese inizierà una rassegna teatrale, con lo scopo di avvicinare l’intera cittadinanza al mondo del teatro con costi più appetibili e promuovendo gli artisti locali”.

L’impegno richiesto per la partecipazione a “LOL in teatro – prova a non ridere” è minimo, per tutte le informazioni riguardo alla preparazione del casting si possono richiedere direttamente al 340 3310937 oppure nella sede del Teatro Fantàsia in via Imbriani, 144 a Barletta.