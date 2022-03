Si terrà mercoledì 9 marzo, alle ore 17, presso il Foyer del Teatro Comunale Curci, la conferenza stampa di presentazione del 32° Concorso Musicale Internazionale per Giovani Musicisti Città di Barletta e del 25° Concorso Pianistico Internazionale Premio Mauro Paolo Monopoli, manifestazioni che annualmente vedono la partecipazione di musicisti provenienti da oltre 40 nazioni e che, nel tempo, hanno assunto un prestigio di eccellenza internazionale, selezionando e premiando artisti di primo livello, che quest’anno torneranno ad esibirsi live.

Interverranno alla presentazione il Commissario Straordinario del Comune di Barletta, dott. Francesco Alecci, la Dirigente del Settore Cultura dott.ssa Santa Scommegna, rappresentanti degli sponsor istituzionali, l’ing. Luciano Nenna per la Buzzi Unicem e il dott. Michele Sardone per la Fondazione Megamark onlus e il maestro Francesco Monopoli, Direttore Artistico della manifestazione e dell’Associazione “Cultura e Musica G. Curci“.

La Conferenza sarà preceduta da un video relativo ai concorsi realizzati negli anni precedenti e verranno illustrate le novità dell’edizione di quest’anno, organizzata come sempre dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci” e dal Comune di Barletta in collaborazione con la Regione Puglia e il MIC.

Nella passata edizione, svoltasi in parte online e in parte in presenza, hanno partecipato oltre 400 musicisti provenienti, oltre che da tutte le regioni d’Italia, anche da Argentina, Armenia, Albania, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Bielorussia, Bulgaria, Colombia, Corea del Sud, Canada, Cina, El Salvador, Francia, Giappone, Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Lettonia, Lithuania, Malesia, Messico, Portogallo, Polonia, Russia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, Slovacchia, Tailandia, Turchia, Taiwan, Uzbekistan, Ungheria, Ucraina, USA, Venezuela e Vietnam: concorrenti provenienti da tutto il mondo che testimoniano l’internazionalità della manifestazione e l’importante riflesso che essa ha nella diffusione dell’immagine di Barletta e di tutto il nostro territorio.

L’altissimo livello dei partecipanti, testimoniato dai vincitori delle passate edizioni, e la notorietà artistica dei componenti delle giurie, ne fanno un riferimento di assoluto valore nel panorama musicale italiano e internazionale.

Nel corso della conferenza saranno illustrate tutte le novità dell’edizione 2022, con il ritorno dei concorsi nella splendida cornice del Teatro Curci e con la serata finale con l’Orchestra Soundiff – Diffrazioni Sonore. Inoltre saranno lanciati i bandi internazionali, che prevedono premi per i vincitori di circa 30mila euro. Verranno infine comunicati tutti i dettagli delle manifestazioni che promuovono la città di Barletta in tutto il mondo.