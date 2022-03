2276 i nuovi accessi nel 2021 ai Centri Anti Violenza e alle Case Rifugio, un dato più alto rispetto ai 2059 accessi del 2019. Solo il 43,1% sul totale delle donne seguite ha avuto il coraggio di denunciare. Fra gli autori delle violenze figurano prevalentemente il partner e l’ex partner, che rappresentano complessivamente l’81,9%. Questi i dati presentati, in occasione della giornata internazionale della donna, nel corso di una conferenza stampa, durante la quale sono state illustrate le misure che il dipartimento Welfare della Regione Puglia sta adottando nei confronti delle donne vittime di violenza, alle quali andrebbe dato un supporto concreto affinché possano iniziare o tornare ad essere autonome e indipendenti.

Le risorse finanziarie destinate ai percorsi di autonomia delle donne prese in carico, per il biennio 2022/23 ammontano a circa 500.000 euro e vanno ad integrare, con interventi flessibili e personalizzati, la misura regionale del ReD destinato alle donne vittime di violenza, che fino ad ora ha visto circa 300 beneficiarie Complessivamente le risorse finanziarie destinate alla prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, per il 2022-23, ammontano a circa 4 milioni di euro.