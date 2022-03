Un eurogol di Sante Russo a pochi secondi dal 90′ consegna una vittoria di platino al Barletta nella gara di esordio della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Resistenza del San Marzano superata al termine di un pomeriggio non semplice, caratterizzato anche da un legno per parte: Caso per gli ospiti, Pignataro per i biancorossi.

IL TABELLINO DI BARLETTA-SAN MARZANO 1-0:

BARLETTA (4-4-2): Tucci; Milella (43′ st Paganin), Telera, Pollidori, Marangi (10′ st Dettoli); Russo, Cafagna (42′ st Moscianese), Viscovich (35′ st Visani), Lavopa (27′ st Manzari); Morra, Pignataro. A disp.: Kebba, Daleno, Nannola, Lanzone. All.: Farina

SAN MARZANO (4-3-3): Palladino; Fernando, Caso, Velotti, Dentice; Nuvoli, Matute, La Montagna (31′ st Colarusso); Camara, Meloni (44′ st Maiorano), Potenza (24′ st Spinola). A disp.: Pedace, Debellis, Cesarano, Franza, Tranchino, Colarusso, Capuozzo. All.. Pirozzi.

RETE: 45′ st Russo

NOTE. Angoli: 7-3. Ammoniti: Morra (B), Marangi (B), Lavopa (B), Pignataro (B), Potenza (SM), Palladino (SM). Recupero: 3′-5′.