Da qualche giorno, si stanno finalmente realizzando i lavori di rimozione delle macerie nell’area in prossimità del Fossato del Castello, in cui sarebbe dovuto sorgere il supermercato LIDL; già nel maggio scorso, lo stop al cantiere da parte del Comune di Barletta, in “autotutela”.

Le foto testimoniano un importante passo in avanti di un’azione sollecitata da molti cittadini, ma soprattutto e fattivamente concretizzato dall’associazione “Italia nostra”, che già nel settembre scorso presentava un formale esposto, chiedendo alla Polizia Locale “l’esecuzione di accertamenti sullo stato dei luoghi nell’area sita in via Cafiero, 8”; dopo un sopralluogo, il Commissario straordinario Francesco Alecci, tramite sua ordinanza n. 7182 “Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali abbandonati in modo incontrollato sul suolo nell’area sita in via F. Cafiero, 8” del 28 gennaio 2022, ingiunge la società LIDL Italia Srl, ancora titolare dell’area, di provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi precedenti i lavori intrapresi, rimuovendo i rifiuti e conferendoli nei modi previsti dalla legge.

Si ricorda che, sebbene l’area in oggetto sia stata inserita nella progettualità “Le Strade del Borgo”, anche per esplicitare una pubblica utilità e procedere all’eventuale esproprio da parte del Comune, che quasi un anno fa avrebbe offerto in perequazione un terreno alla periferia della città, all’azienda tedesca.