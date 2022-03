Savino Grimaldi nasce a Torino il 27 novembre 1927 e vive a Rivoli con la famiglia emigrata da Barletta. Il ragazzo lavora come manovale e dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 sceglie di combattere contro i nazifascisti. Il 1 dicembre 1943, all’età di 16 anni, Savino sceglie la lotta partigiana, entrando nelle file della 43 ª Divisione “Sergio De Vitis”, scegliendo il nome di battaglia “Silvio” ed operando assieme alla sua divisione nella Val Sangone.

L’offensiva nazifascista della primavera 1944

Nella primavera del 1944, ha inizio una grande offensiva nazifascista nelle valli del Piemonte, con rastrellamenti lungo le valli. Il 10 maggio, dopo alcuni rastrellamenti nelle valli del cuneese, almeno duemila nazifascisti, in maggioranza italiani, arrivano in Val Sangone. La strategia usata dai nazifascisti consiste nel risalire dalle valli e piazzare posti di blocco. Ai partigiani resta una sola via aperta: le montagne. Gli uomini della “De Vitis”, in cui si trova Savino, si ritirano in disordine, sono in molti a cadere durante i combattimenti. Ci sono altre formazioni partigiane nella zona, ma il coordinamento tra queste è nullo, le armi sono scarse e i le munizioni insufficienti; la valle è molto stretta ed è difficile scivolare tra le maglie lasciate aperte dai nazifascisti.

La cattura di Savino

I partigiani si difendono come possono, fuggendo verso le cime. Interi borghi, tra cui Forno di Coazze, vengono dati alle fiamme e numerosi civili condotti a valle. I partigiani soccombono a dozzine, la Divisione “De Vitis” è decimata. Il 19 luglio 1944, durante un rastrellamento effettuato da tedeschi e fascisti in vari paesi della Val Sangone, Savino viene sorpreso nottetempo (si disse munito di armi) mentre dorme in una piccola costruzione – usata come riparo di emergenza – che si trovava nell’area agricola precollinare detta “Pra dij grij” (prati dei grilli), poco lontano dalla strada principale.

Il ragazzo viene condotto nel vicino paese di Rivalta, dove un giovane ufficiale tedesco da l’ordine di impiccarlo sulla pubblica piazza, “per dare una lezione ai rivaltesi”. Interviene il parroco don Balma, che chiede all’ufficiale di salvare la vita al ragazzo, ma questi non accetta nemmeno la richiesta di fucilarlo piuttosto che impiccarlo.

Alle ore 12 del 20 luglio, dopo aver ricevuto i Sacramenti, Savino viene impiccato al balcone di una casa del paese, alla presenza di numerosi abitanti, costretti ad assistere all’esecuzione. Alla fine, a Savino viene sparato il colpo di grazia. In piazza vengono fatti portare dei banchi della chiesa parrocchiale e fino alle ore 12 del giorno successivo i cittadini di Rivalta dovettero vegliare la salma del ragazzo, con la minaccia che, se qualcuno l’avesse portata via prima, per rappresaglia sarebbe stato incendiato il paese. Ottenuto il permesso, il corpo di Savino venne ricomposto in una bara e sepolto nel cimitero di Rivalta, alla presenza della sorella. In ricordo del partigiano ucciso, l’amministrazione comunale di Rivalta ha intitolato a Savino “Silvio” Grimaldi la Biblioteca di Piazza Martiri della Libertà ed una lapide in cui il nome del giovane partigiano è scolpito con altri 21 partigiani. Anche a Torino, su Corso Francia 125, il nome di Savino Grimaldi è scolpito su una lapide assieme ai fratelli partigiani barlettani Vitrani e Ventrella e ad altri 26 partigiani.

Si ringrazia il prof. Roberto Tarantino, presidente onorario del Comitato Provinciale Anpi Bat “A. Mascherini e f. Gammarota”.

A seguire, pubblichiamo gli elenchi dei partigiani e soldati barlettani caduti e dispersi durante la guerra di liberazione.

CADUTI BARLETTA

ALBOREO Ruggero, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento della nave Donizetti ALLEGRETTI Cosimo Damiano, Partigiano caduto in combattimento contro i Tedeschi. ALVISI Enrico, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. AMODIO Ruggiero, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. ANDREULA Francesco Partigiano catturato dai Tedeschi e deceduto durante la prigionia. ANTONUCCI Francesco Partigiano caduto in combattimento contro i Tedeschi. BELLINO Stefano, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. BOLLINO Francesco, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. BORRACCINO Antonio, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d’Onore a Monaco di Baviera BORRACCINO Raffaele, Partigiano caduto in combattimento contro i Tedeschi. CAFAGNA Angelo, militare deceduto in seguito all’affondamento del rimorchiatore “Sperone”, a causa di una mina tedesca. CAFAGNA Gaetano, caduto in combattimento contro i Tedeschi a Rodi. CALABRESE Pasquale, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento per “malattia”. Sepolto a Bari, nel Sacrario Militare Caduti d’oltremare. CAMPESE Salvatore, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento della nave Donizetti. CANNONE Michele, militare deceduto nell’affondamento della corazzata “Roma”. CAPOGNA Giuseppe, militare deceduto nell’affondamento della corazzata “Roma”. CAPOZZA Raffaele, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. CAPUANO Francesco, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. CASSATELLA Ruggiero, caduto in combattimento contro i Tedeschi a Creta. CATAPANO Domenico, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. CAVALIERE Salvatore Antonio, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento della nave Sinfra. CHIARULLI Michele, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. Sepolto a Monaco, nel cimitero militare italiano d’onore. CHIUMEO Savino, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. CHIUMMEO Michele, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. CONTEDUCA Ruggero, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. CORVASCE Antonio, militare prigioniero dei Tedeschi fucilato durante l’internamento. Sepolto a Francoforte sul Meno, nel cimitero militare italiano d’onore. CORVASCE Ruggero, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. CURIELLO Carmine, caduto in combattimento contro i Tedeschi a Rodi. D’AMBRA Antonio Partigiano caduto in combattimento contro i Tedeschi. D’AMBRA Michele, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. Sepolto a Francoforte, nel cimitero militare italiano d’onore. D’ANGELO Aniello, Partigiano catturato dai Tedeschi e deceduto durante la prigionia DALOISO Giuseppe, caduto in combattimento contro i Tedeschi a Rodi DAMATO Giuseppe, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento della nave Sinfra. DAMBRA Antonio, caduto in combattimento contro i Tedeschi a Coo. DAMIANI Giuseppe, Partigiano fucilato dai Tedeschi. DEFILIPPO Vincenzo Garibaldino caduto in Spagna. DEGNI Ruggero, Partigiano impiccato dai tedeschi a Ceresole Alba (Cuneo). DELCARMINE Giovanni, partigiano fucilato dai Tedeschi a DELL’AQUILA Francesco, di Luigi. Partigiano caduto in combattimento contro i Tedeschi. DELL’AQUILA Raffaele, militare fucilato dai Tedeschi a Barletta durante un tentativo di fuga. DELL’AQUILA Raffaele, militare deceduto nell’affondamento della corazzata “Roma”. DEL VECCHIO Francesco Paolo, Partigiano fucilato dalle SS tedesche a Udine. DEROSSI Domenico, caduto in combattimento contro i Tedeschi. DESCISCIOLO Vito, Partigiano caduto in Jugoslavia. DI BENEDETTO Pasquale, Partigiano caduto in combattimento contro i Tedeschi in Bosnia. DI BITONTO Antonio, Partigiano ucciso dai nazisti nella Risiera di San Sabba (Trieste). DICANDIA Raffaele, Caduto in seguito a bombardamento tedesco del piroscafo “Prode”, a Leros. DI CORATO Agostino, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. DI CUONZO Francesco, caduto in combattimento contro i Tedeschi a Creta. DI CUONZO Luigi, Partigiano disperso nel cielo di Puglia. Decorato con Croce di guerra, Medaglia d’Argento e Medaglia di Bronzo. Insignito di Encomio Solenne da parte del Maresciallo Tito, di Diploma d’onore rilasciato dal Comando Divisione Italiana Partigiana “Garibaldi”. DI LILLO Giuseppe, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. Sepolto a Francoforte sul Meno, nel cimitero italiano militare d’onore. DIMATTEO Michele, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento. DI PAOLA Francesco, militare deceduto nell’affondamento del cacciatorpediniere “Vivaldi” da parte di aerei tedeschi. DI SCIROCCO Vito. Partigiano caduto. FARANO Pasquale, civile arrestato a Milano e deceduto durante l’internamento. FAVIA Antonio, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione. FILANNINO Emanuele, caduto in Grecia in combattimento contro i Tedeschi. FILANNINO Giuseppe, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA FIORENTINO Matteo, caduto in Grecia in combattimento contro i Tedeschi a Cefalonia. FONSIMORTI Nicola, caduto in combattimento contro i Tedeschi a Rodi. FONSMORTI Riccardo, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. FREZZA Mario, militare catturato dai Tedeschi a Lero e deceduto durante l’internamento in Jugoslavia. FUSILLI Antonio, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento a Buchenwald. FUSILLI Carmine, Partigiano combattente caduto. FUSILLO Antonio, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento nel lager di Buchenwald. GALASSO Giuseppe, Partigiano caduto in Jugoslavia. GARRINELLA Antonio, militare catturato dai Tedeschi a Lero e deceduto durante l’internamento in Grecia. GERNONE Lorenzo, militare catturato dai Tedeschi a Lero e deceduto durante l’internamento a Dachau. GRIMALDI Aurelio Giovanni, caduto in combattimento contro i Tedeschi a Cefalonia. GISSI Francesco, militare deceduto nell’affondamento della corazzata “Roma”. GORGOGLIONE Gennaro, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. GORGOGLIONE Ruggiero, militare deceduto nell’affondamento della corazzata “Roma”. GRIMALDI Savino, Partigiano impiccato a Rivalta (TO). IL GRANDE Antonio, militare catturato dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento a Sepolto a Mauthausen, nel Cimitero Militare Italiano d’onore. LASERRA Salvatore, Partigiano caduto in combattimento il 25 febbraio 1945 in Jugoslavia. LAVECCHIA Gaetano, Partigiano incarcerato dai fascisti e assassinato alle Fosse Ardeatine. LA VECCHIA Giuseppe, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento della nave Donizetti. LAVECCHIA Pietro, militare catturato dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento. LABORAGINE Giuseppe, Partigiano caduto in combattimento il 24 settembre 1944 nella zona del Grappa assieme ad altri sei Carabinieri. Il suo corpo non fu recuperato. LACAVALLA Ruggiero, Partigiano caduto in combattimento a Leros. LAMACCHIA Michele, Partigiano caduto a Cefalonia il 23 settembre 1943. LAMONICA Domenico. Partigiano fucilato a Pietralunga (Perugia) LANOTTE Luigi, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. LANOTTE Ruggiero, militare catturato dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento. Sepolto ad Amburgo, nel Cimitero Italiano d’onore. LANOTTE Ruggiero, militare catturato dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento. Sepolto a Francoforte sul Meno nel Cimitero Militare Italiano d’onore. LATTANZIO Carmelo, militare deceduto nell’affondamento della corazzata “Roma”. LATTANZIO Matteo, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. LOMBARDI Domenico, Partigiano caduto in combattimento contro i Tedeschi a Corfù. LOVREGLIO Salvatore, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. MANGIACAPRE Antonio, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. MARZOCCA Angelo, militare catturato dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento. MASCOLO Tobia, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. MAZZOLA Mauro, militare deceduto nell’affondamento della corazzata “Roma”. MESSINESE Antonio, militare catturato dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento. MOCCIA Giuseppe, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento della nave Sinfra. MONOPOLI Mauro, militare catturato dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento. MORELLA Angelo. Partigiano caduto in combattimento contro i Tedeschi in Grecia MORELLA Michele, militare catturato dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento. MORELLI Pasquale, militare catturato a Rodi dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento. MORELLI Ruggiero Partigiano caduto in combattimento contro i Tedeschi in Grecia. MUSTI Michele, Partigiano caduto in combattimento contro i Tedeschi a Vittorio Veneto. ORTONA Carmine, militare catturato dai Tedeschi e fucilato durante l’internamento. PALIZZATO Benedetto, civile deportato a Bolzano e trasferito a Flossenbürg dove muore. PALMERINI Donato, catturato dai Tedeschi e morto il 29 ottobre 1943 in Italia. PAPAGNA Francesco, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. PAPEO Natale, disperso dal settembre 1943. PAPEO Nicola, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. PASSERO Guido, militare caduto in combattimento contro i Tedeschi a Porta San Paolo a Roma. Medaglia di bronzo al Valor Militare alla memoria. PATRUNO Filippo, Partigiano ucciso da una pattuglia di nazifascisti il 16 luglio 1944. PEPE Antonio, Partigiano caduto. PERRONE Nicola, militare caduto a Cefalonia in combattimento contro i Tedeschi. PICCOLO Agostino, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. PORCELLUZZI Cosimo, Partigiano caduto a Trieste, durante l’insurrezione antinazista della città, il 3 maggio 1945. RIEFOLO Ruggiero, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. RIEFOLO Salvatore, caduto in combattimento contro i Tedeschi in Albania. RIZZI Domenico militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. RIZZI Giuseppe. Caduto in combattimento contro i Tedeschi il 24 settembre 1943. RIZZI Giuseppe. Caduto in combattimento contro i Tedeschi il 22 settembre 1943. RIZZI Savino, Partigiano fucilato in Grecia dai Tedeschi, a Creta. RIZZI Vito, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. RIZZITELLI Alessandro, Partigiano caduto a Trieste, durante l’insurrezione antinazista della città, il 3 maggio 1945. ROTUNNO Michele, caduto in combattimento il 7 dicembre 1943. RUSSO Antonio, militare catturato dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento a Zeithain. RUSSO Lorenzo, Partigiano caduto in combattimento, a Monte Barca. RUTIGLIANO Ruggiero, militare catturato dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento. SARCINELLI Leonardo, militare deceduto nell’affondamento della corazzata “Roma”. SERNIA Nicola, Maresciallo artificiere. Deceduto per “scoppio di mina anticarro, occultata dai Tedeschi, prima di abbandonare il paese.” Medaglia d’oro al Valor militare alla Memoria. SFREGOLA Giuseppe. Partigiano caduto nelle Malghe di Porzus, il 10 febbraio 1945. TATÒ Giuseppe, militare catturato dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento a Rodi. TATRILLI Andrea, deportato nel lager di Trasferito a Gusen e classificato come “politico”. Deceduto il 22 aprile 1945. TROISI Pietro, deportato nel lager di Trasferito nel lager di Dora e classificato come “politico”. Deceduto il 17 gennaio 1945. TUMOLO Pasquale, Partigiano caduto nelle isole dell’Egeo. TUPPUTI Giuseppe. Partigiano caduto. Medaglia d’Argento al Valor militare alla Memoria. TUPPUTI Michele, militare catturato dai Tedeschi e deceduto durante l’internamento. VALENTE Pasquale Arrestato a Torino e deportato nel lager di Mauthausen. Deceduto il 29 luglio 1944. VENTRELLA Armando. Partigiano caduto. Impiccato a Bessen Aut (Comune di Sestrieres) il 4 agosto 1944. Fratello di Vincenzo. VENTRELLA Vincenzo. Partigiano caduto. Impiccato a Orbassano il 19 luglio 1944 gridando “Viva l’Italia. A morte i fascisti e i Tedeschi”. Fratello di Armando. VENTURA Andrea, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento della nave Sinfra. VENTURA Giambattista, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA. VERNOLA Antonio. Partigiano caduto in combattimento contro i Tedeschi a Ranziano (Slovenia), il 28 settembre 1943. VITOBELLO Emanuele. Militare deceduto il 24 novembre 1943 a Tolone (Francia) in seguito all’affondamento del cacciatorpediniere “Luppini”. VITRANI Antonio militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante l’internamento ad Auschwitz. VITRANI Pietro, Partigiano ferito a una gamba e catturato a Coazze (TO). Fucilato, il 3 dicembre 1944 a Giaveno assieme a 53 civili e 17 partigiani. VITRANI Ruggero, Partigiano fucilato alla schiena il 16 gennaio 1945 al Poligono di tiro “Il Martinetto”, a Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria. ZAGARIA Michele, militare prigioniero dei Tedeschi deceduto durante la deportazione nell’affondamento del piroscafo ORIA

A cura di Tommaso Francavilla