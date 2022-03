La curva è nuovamente in salita: la certificazione che la pandemia da Covid-19 non è ancora arretrata abbastanza arriva dal bollettino epidemiologico quotidiano della Regione Puglia. La tendenza al rialzo si era già notata nei giorni scorsi ma oggi si superano nuovamente i 5000mila casi di positività con un balzo in avanti dei decessi ed un ritorno degli attualmente positivi e dei ricoveri ordinari. Sono infatti 5348 i nuovi casi su oltre 30mila test effettuati mentre i decessi registrati sono 20. In lieve flessione i ricoveri in terapia intensiva che passano da 30 a 28 mentre sono in risalita quelli in area non critica che toccano 542 pazienti nelle strutture dedicate al covid in Puglia.

Sono 78755 gli attualmente positivi al virus, poco più di mille in più di ieri anche perché i negativizzati sono 4160. Lecce si conferma la Provincia che in questo momento ha l’incidenza più alta d’Italia ed aggiunge altri 1697 casi di contagio. A seguire il barese con 1483 e Foggia con 725. La provincia di Taranto conta 628 nuovi casi mentre Brindisi 392 e la BAT con 386. Si contano ancora 21 residenti fuori regione. La Puglia, tuttavia, da lunedì passerà in zona bianca assieme ad altre sette regioni come deciso dalla cabina di regia del Ministero della Salute nel consueto monitoraggio del venerdì. La bassa percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva alla base della decisione anche se bisognerà capire cosa accadrà dal 1 aprile data in cui terminerà, allo stato attuale, lo stato di emergenza per la pandemia.