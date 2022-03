Non si arrestano i preparativi per la manifestazione cittadina dal titolo “I LOVE Barletta”. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Operazione Aria Pulita BT in collaborazione con l’Associazione “Barlett e Avest”.

Tantissimi gli attestati di stima ricevuti e le conferme di partecipazione ad una manifestazione che ha già idealmente unito l’intera cittadinanza, da sempre attenta alla tematica ambientale.

«Una giornata che vuole e deve essere una grande unione dei barlettani – spiegano gli organizzatori. Incontrarsi e poter comprendere meglio la situazione e rischi ad essa connessa farà bene a questa città, come un soffio di aria pulita».

L’imprenditore Pasquale Vurro ha voluto fortemente contribuire alla manifestazione donando delle bellissime magliette recanti il nome della nostra città. L’impegno è stato profuso anche da altri imprenditori che hanno preferito restare anonimi.

Tali magliette saranno donate ai bambini, veri protagonisti della giornata. «Da giorni dalle scuole riceviamo foto e dettagli delle bellissime iniziative create dai più piccoli a sostegno di un ambiente sano. Una ragione in più per agire. Pensiamo al loro futuro in questa bella città».

Interverranno il presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano oltre al commissario straordinario della città di Barletta dott. Francesco Alecci e il presidente della Provincia di Barletta Andria Trani avv. Bernardo Lodispoto. Invitati anche i senatori Dario Damiani, Assuntela Messina, Ruggiero Quarto e i consiglieri regionali di Barletta Filippo Caracciolo, Ruggiero Mennea e Giuseppe Tupputi.

«Ci rincuora la presenza delle istituzioni che hanno inteso la gravità delle problematiche ambientali che continuano ad assillarci – precisa il presidente del Comitato avv. Michele Cianci. Il loro contributo sarà fondamentale per avere una città più pulita, più a misura di bambino e proiettata verso un futuro più verde».