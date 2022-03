«Una figura di spicco con un’esperienza pluriennale al servizio della città capace, a mio avviso, di ristabilire autorevolezza nella guida amministrativa, oltre che credibilità e senso delle istituzioni.

La dott.ssa Santa Scommegna designata, all’unanimità, quale candidato sindaco della coalizione di centro sinistra rappresenta secondo me la scelta migliore, la giusta sintesi di quei requisiti fondamentali per un amministratore chiamato a guidare Barletta in un momento particolare come questo.

Attivista politica già da liceale da sempre vicina al centrosinistra ma mai schierata con alcun partito o movimento politico nello specifico, la dott.ssa Scommegna incarna altresì quella figura Super Partes capace di garantire equità di giudizi e vedute tra gli alleati della compagine.

Una donna competente e preparata, che conosce perfettamente la macchina amministrativa barlettana essendo stata per anni dirigente comunale, incarico da cui si è dimessa, tra l’altro, una volta accettata la candidatura, nonostante non vi fosse incompatibilità.

La persona adatta dunque per sfide importanti come quella del Pnrr, Risorse da intercettare tempestivamente per la ripartenza economica del territorio».