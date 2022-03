«Sono giornate intense sul piano politico quelle avviate da ieri in seguito alla ufficializzazione da parte della coalizione di centrosinistra della mia candidatura a sindaca di Barletta. Lo abbiamo detto e vorrei precisarlo ancora una volta: questo rappresenta un punto di partenza, non di arrivo. Ecco perché ringrazio il Presidente della Regione, Michele Emiliano, e il segretario pugliese del Pd, On. Marco Lacarra». Lo spiega Santa Scommegna, candidata alla poltrona di sindaco di Barletta.

«Non solo per la fiducia nei miei confronti ma anche e soprattutto per il lavoro che quotidianamente stiamo svolgendo, insieme alla Senatrice e Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Assuntela Messina, e alla segretaria del Pd di Barletta, Rosa Cascella. Un percorso certamente non privo di difficoltà, ma questo non vuol dire che quelle che per adesso sembrano posizioni distanti non possano trovare un punto di incontro. E mi riferisco alla Sinistra Italiana e al Movimento 5 Stelle con i quali abbiamo già intrapreso un dialogo. Voglio ribadirlo: mai come in questo momento c’è bisogno di coesione per la nostra città. E, da quando ho accettato la proposta di candidatura, questa è una delle priorità essenziali per me. Continuerò a perseguirla, nella convinzione che un progetto condiviso sia ancora possibile».