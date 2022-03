Promesse non rispettate e un clima divenuto insostenibile per chi, negli ultimi anni, ha investito ”soldi veri” per la risalita del Barletta 1922 in categorie più consone al suo blasone. Ad avvalorare gli impegni di cui la società biancorossa si è fatta carico, una situazione che, oltre ad essere appesantita per il contesto generale a causa della crisi economica e della pandemia che ha letteralmente ”svuotato” per due anni gli stadi, è segnata pesantemente dal fatto che Barletta, da ormai 7 anni, non abbia ancora avuto il suo stadio. E così non deve sicuramente meravigliare se i soci possano fare un passo indietro dopo continui rinvii e un iter burocratico che sta assumendo caratteri paradossali.

Nella giornata di ieri, nella puntata di BarlettaSport Talk, il dirigente Antonio Palladino ha manifestato tutto il suo malumore sulla perdurante situazione ”Puttilli”, promettendo un disimpegno della società in caso di mancata consegna dell’impianto per la prossima stagione. ”Abbiamo fatto diversi sacrifici-commenta-per allestire una squadra competitiva e per tentare il salto in Serie D. Abbiamo programmato una stagione di vertice, nonostante le difficoltà nello spostarci a Canosa per le gare e le promesse non mantenute. Posso dire che, senza stadio, questa società farà un passo indietro. Adesso vogliamo certezze.” Dichiarazioni importanti che arrivano in quella che è, probabilmente, la settimana più importante in casa Barletta 1922 degli ultimi anni, tra l’impegno di oggi in Coppa contro il Melfi e il ”big match” di domenica contro il Corato, che potrebbe garantire ai biancorossi di Farina il successo del girone e la finalissima per la Serie D contro il Martina.

Intanto, per l’impianto di via Vittorio Veneto, si cerchiano altre due date sul calendario: il 30 marzo, giorno in cui, secondo il candidato sindaco Cannito, sarebbe previsto il rilascio del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’impianto, e il 2 aprile per la possibile inaugurazione. Le tempistiche comunque per la riconsegna non sarebbero brevissime, dal momento che sono da sciogliere ancora i nodi riguardanti la gestione dello stadio e l’ok della Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblico Spettacolo. Telenovela alla barlettana senza fine: peccato però per quelli che, come Palladino e la dirigenza del Barletta, le promesse le hanno sempre mantenute.

A cura di Giacomo Colaprice