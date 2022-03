“E’ stato aggiudicato l’appalto per i lavori di riqualificazione del canale H sulla litoranea di ponente ‘Pietro Mennea'”. Si tratta di un importante passo avanti, atteso da 20 anni, al fine di rendere più pulito il nostro mare, di garantire la salute dei bagnanti e di perseguire la vocazione turistica della nostra città”. E’ quanto scrive l’ex sindaco di Barletta, Mino Cannito, a seguito dell’affidamento dei lavori di “Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)”. L’importo totale dei lavori è di € 2.200.000,00.

“Una priorità per Barletta e per la quale mi sono subito messo a lavoro nei miei circa tre anni da sindaco – spiega Cannito. Un iter irto di difficoltà sotto il profilo tecnico e burocratico. Grazie all’impulso politico della mia Amministrazione, al lavoro dei dirigenti e degli uffici tecnici comunali, siamo riusciti, in tempi record, a variare il progetto che prevedeva, inizialmente, che le vasche di raccolta delle acque di prima pioggia ricadessero nel cortile della scuola primaria “Modugno. Nel 2021 completata la progettazione esecutiva, abbiamo provveduto all’indizione della gara d’appalto, sfruttando le procedure “acceleratorie” previste dal Decreto Semplificazioni. Adesso l’auspicio è che il percorso tracciato, nel mio breve mandato, possa portare al raggiungimento di un risultato davvero storico per Barletta”.