Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha incontrato i rappresentanti del Partenariato Economico e Sociale della Provincia di Barletta-Andria-Trani (PES BAT) per fare il punto sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Governo per rilanciare l’intero Paese nel periodo post-pandemia.

Il Piano, dotato di oltre 200 miliardi di euro messi a disposizione dell’Unione europea, punta a ridurre le disuguaglianze, migliorare i livelli occupazionali, accrescere i processi economici e sociali attraverso un nuovo modello di sviluppo e si caratterizza per l’attuazione di sei missioni:

MISSIONE 1 – Digitalizzazione, competitività, cultura e turismo; MISSIONE 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica MISSIONE 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile; MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca; MISSIONE 5 – Inclusione e coesione; MISSIONE 6 – Salute.

Una parte rilevante delle risorse di cui è dotato il PNRR verranno spese attraverso il protagonismo degli enti locali e per tale motivo il PES BAT nelle scorse settimane ha chiesto a tutti i Sindaci e al Presidente della Provincia BAT di incontrarsi per mettere a punto un metodo di lavoro comune e creare una cabina di regia unica, anche di intesa con la Prefettura, al fine di progettare interventi in grado di rispondere a una strategia di sviluppo integrato dell’intero territorio provinciale.

Il Sindaco di Bisceglie ha immediatamente raccolto tale invito e nel corso dell’incontro, tenutosi a Palazzo di Città, dopo una breve disamina sui progetti già candidati dal Comune di Bisceglie sul PNRR, è emersa una visione comune sulla opportunità che i Comuni e la Provincia BAT procedano non in ordine sparso, ma in modo coordinato così da rispondere ai bandi previsti dal PNRR attraverso la proposizione di progetti integrati e con una visione di area vasta.

L’idea è di evitare che vengano presentati da ciascun comune progetti che rischierebbero di duplicarsi o sovrapporsi. A tal fine è emersa la comune volontà di coinvolgere tutti i Sindaci nel creare un gruppo di lavoro unico, una task force, fra tutti gli uffici dei Comuni BAT e della Provincia, con il supporto del PES BAT.

Le sei missioni del PNRR prevedono, infatti, temi impegnativi per lo sviluppo del territorio BAT, che di per sé necessitano di una visione unitaria su scala provinciale, dall’energia alla salute, dall’istruzione all’inclusione sociale, ecc…

I rappresentanti del PES BAT hanno, perciò, condiviso con il sindaco di Bisceglie di analizzare nei prossimi giorni i temi specifici che necessitano di essere affrontati su base intercomunale e provinciale promuovendo un incontro con tutti i Sindaci e il Presidente della Provincia per concordare un metodo di lavoro in grado di far collaborare i vari uffici comunali e provinciali, anche in vista degli ulteriori fondi europei programmati per il periodo 2021-2027.

Il Sindaco di Bisceglie si è detto inoltre disponibile a sottoscrivere con il PES BAT un protocollo relativo agli appalti che saranno attivati a carico del PNRR e degli altri fondi europei, al fine di garantire la massima trasparenza degli stessi, nonché i livelli occupazionali e la sicurezza sul lavoro.

A conclusione dell’incontro, anche in virtù delle regole e dei tempi ristretti definiti per l’attuazione del PNRR, è stato condiviso che bisogna profondere tutti gli sforzi per non far fallire l’appuntamento del PNRR, un appuntamento storico per il nostro territorio nel proporre azioni e progetti capaci di rigenerare l’economia e i numeri dell’occupazione, nel pensare e proporre forme innovative di produzione, nel metodo e nel merito, in tutti i settori, a cominciare dai servizi, pubblici e privati. È stato inoltre condiviso di riunire il tavolo di confronto Comune di Bisceglie-PES BAT periodicamente per valutare lo stato di progressione della progettualità candidata sul PNRR.