Il nuovo decreto Covid è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale delineando le tappe verso il ritorno alla normalità dopo oltre due anni di pandemia, con lo stop confermato dal 1° maggio del certificato verde, sia nella versione “base” sia in quella “super” nei luoghi al chiuso, con l’eccezione delle visite degli ospedali e nelle Rsa.

Novità sul fronte lavoro. Da venerdì 1° aprile, quindi, non solo tutti gli over 50 ma anche poliziotti, carabinieri, membri dell’esercito e della polizia penitenziaria, vigili urbani, personale Ata della scuola e professori universitari, indipendentemente dall’età, possono lavorare anche se non vaccinati. Basta un tampone negativo.

Altra importante novità nella scuola. Con la fine dello stato di emergenza, dal 1 aprile, gli insegnanti non vaccinati potranno tornare a scuola e lavorare con il green pass base. Ma non potranno fare lezione in classe. Saranno utilizzati in attività di supporto all’istituzione scolastica. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base per i trasporti a lunga percorrenza: aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea e per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto. Ossia per accedere a stadi, concerti e spettacoli teatrali o cinematografici all’aperto. Obbligo di green pass base anche per mense e concorsi pubblici. Basta il green pass base anche per i ristoranti al chiuso.

Con la fine dello stato di emergenza cessa l’era del generale Figliuolo. Il nuovo decreto crea al posto della struttura commissariale una “Unità” a Palazzo Chigi che dal 1° aprile e fino a fine 2022 si occuperà della campagna vaccinale per poi passare le consegne al ministero della Salute.