Si è svolta stamane a Barletta, presso l’auditorium dell’Istituto tecnico “Garrone”, una conferenza sulla prevenzione dei danni da rumore in età scolastica, in vista della prima Giornata Nazionale per la Sensibilizzazione dell’udito in programma venerdì 1° aprile. È intervenuto, tra gli altri, il dott. Michele Barbara, Responsabile dell’UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta e Presidente dell’AOOI (Associazione Otolaringologi Ospedalieri Italiani).

La Giornata Nazionale per la Sensibilizzazione dell’udito è organizzata dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF) con la cooperazione della Società̀ Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF) e di 23 Associazioni di pazienti e parenti di soggetti ipoacusici operanti sul territorio Nazionale.

La sordità o ipoacusia (perdita dell’udito) è una condizione molto comune e diffusa. L’OMS stima che il 20% circa della popolazione mondiale ne sia affetta e che essa si manifesti in maniera invalidante in 430 milioni di soggetti circa. Fra di essi si annoverano circa 34 milioni di bambini. Per ridurre le possibili conseguenze negative, la perdita uditiva dev’essere identificata e trattata rapidamente.

L’argomento è di grande attualità, inoltre, in quanto i giovani studenti spesso evidenziano abitudini di ascolto errate con auricolari e riproduttori regolati ad altissimo volume per tempi piuttosto prolungati. Il problema non è rappresentato unicamente dal classico danno uditivo con chiare alterazioni audiometriche ma può presentarsi come sinaptopatia (ovvero malattie della sinapsi) che, similmente ad altre neuropatie uditive, può provocare scadente percezione verbale in ambiente rumoroso.

“Oltre 1 miliardo di giovani adulti sono a rischio di sviluppare una perdita di udito – spiega il dott. Michele Barbara – in età adolescenziale il danno da rumore è molto pericoloso e purtroppo frequente. L’allarme sordità, lanciato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, focalizza l’attenzione sulla pessima abitudine dei giovani – prosegue Barbara – di utilizzare cuffiette per troppo tempo e frequentare locali e discoteche, con musica assordante, vivendo in città ad alto inquinamento da rumore”.

“Ogni volta che vi è infatti il superamento degli 80 dB (il parlato normale è solitamente al livello di 40 dB) c’è il rischio di danno da rumore che, se non curato per tempo, rimane cronico ed irreversibile. Ed oltre all’aspetto sensoriale – precisa il Responsabile dell’UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Dimiccoli” – bisogna fare molta attenzione in quanto possono intervenire anche problematiche comunicative e neurologiche con l’interessamento del sistema nervoso centrale”.

“Queste iniziative divulgative di sensibilizzazione – conclude Barbara – sono molto utili in quanto per preservare il nostro udito, specie in un’età molto sensibile alla patologia del danno da rumore come quella adolescenziale, occorrono prevenzione ed attenzione ai corretti stili di vita”.

Venerdì 1° aprile sarà possibile effettuare, in occasione della Giornata Nazionale per la Sensibilizzazione dell’udito, delle visite di screening per i ragazzi in età scolastica nelle strutture che hanno aderito all’iniziativa. Nella Asl Bt le visite con esame biometrico saranno effettuate presso l’UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Dimiccoli” a Barletta.

Sul sito www.sioechcf.it della Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale è possibile sia trovare tutto il materiale divulgativo ed illustrativo della Giornata che conoscere le strutture che aderiscono all’iniziativa e prenotare gratuitamente l’esame del 1° aprile.