Il Centro Yoga l’Ondadelrespiro a.s.d. e l’associazione Retake sono felici di invitare i giovani e la cittadinanza tutta domenica 3 aprile, oltre il lido Que Cuba di Barletta, ad un’esperienza di CLEAN UP, ovvero di raccolta rifiuti e pulizia degli ambienti comuni, per donare un aspetto più ordinato, sano e decoroso alla nostra città.

L’Onda del Respiro è un’associazione di promozione sociale, presente sul Territorio dal 2009, che, avvalendosi di pratiche come lo Yoga, la Meditazione e la Bioenergetica, fornisce strumenti concreti per combattere il malessere sociale, procurando alle persone un mezzo per connettersi con il proprio vero sé, con gli altri e con la natura che lo circonda.

Retake Barletta è un movimento di volontari, nato dal desiderio di ripulire e abbellire spazi come giardini, piazze, scuole, campagne, spiagge. Spazi da preservare, proteggere, che appartengono a tutti noi e a chi verrà dopo di noi.

L’attività di CLEAN UP sarà aperta e conclusa con un momento di consapevolezza yogica e di sensibilizzazione, attraverso semplici esercizi di respiro, scioglimento e distensione per tutto il corpo, in modo da rendere l’intera esperienza una pratica meditativa di connessione profonda con se stessi e con l’ambiente circostante.

L’intento è senz’altro quello di ripulire il litorale barlettano, ma anche quello di fare pulizia interiore, della mente, avvalendosi di pratiche come la meditazione dinamica lungo tutto il percorso.

Diamo il buon esempio per sviluppare un senso di appartenenza nella cittadinanza.

Per partecipare non serve prenotarsi, ma presentarsi direttamente domenica alle 10.00 presso la spiaggia libera oltre il lido Que Cuba (litoranea di Ponente), muniti di abbigliamento comodo e tanta bella energia. Il resto ve lo diamo noi.