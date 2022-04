Sintesi curriculum vitae Tatò

Specializzato in Igiene e Medicina preventiva oltre che in Microbiologia e Virologia, per dieci anni già Dirigente medico della Direzione sanitaria del P.O. “Dimiccoli” di Barletta, il dottor Emanuele Tatò è stato dal 2019 Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio ASL TA – P.O. Castellaneta “San Pio di Pietrelcina”.

Laureato e specializzato presso l’Università degli Studi di Bari, Tatò ha conseguito i Master di II livello in “Diritto, Economia e Management delle Aziende Sanitarie” ed in “Costi Standard e Lean Organization in Sanità”.

Già consigliere AIPAC Puglia (Associazione Italiana Patologi Clinici), il dott. Tatò ha anche ricoperto il ruolo di segretario provinciale BAT della ANNAO-ASSOMED nel biennio 2018/2019.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, relatore e docente di diversi Corsi universitari tra cui quelli in Medicina generale, Organizzazione-Legislazione Sanitaria, Aspetti medico-legali e Risk Management, dal 2005 Tatò ha anche ricoperto molti incarichi presso le commissioni sanitarie invalidi civili della ASL BA e della ASL BT.

Nella sua ventennale attività in campo medico e sanitario, il dottor Tatò ha maturato una notevole esperienza volta a condurre e coordinare i vari processi legati all’assistenza ospedaliera ed al miglioramento dei servizi sanitari.