Ennesimo successo inaspettato quest’anno per la 32.ma Edizione del Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Barletta”, tornato finalmente in presenza dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia e, come sempre, record assoluto di presenze straniere per l’unico concorso del meridione che può definirsi veramente internazionale, vista la presenza di musicisti provenienti da ben 30 nazioni diverse.

Barletta come accade ormai da oltre 30 anni, è diventata “l’ombelico del mondo”, un vero crogiuolo di razze che durante questa manifestazione diviene una sola grande famiglia, rendendo questo Concorso veramente unico e non replicabile in altri ambiti. La sua unicità, insieme alla attenta cura di tutti i particolari,lo hanno reso famoso in tutte le più grandi Accademie Musicali e in tutti i più importanti conservatori che, ogni anno mandano i loro allievi a confrontarsi nella “Città della Disfida” , dove vengono accolti, coccolati e dalla quale partono sempre con tanta malinconia e con la promessa di ritornare.

Tanti i piccoli e grandi artisti, provenienti oltre che dall’Italia da 30 nazioni diverse , artisti che hanno affascinato durante le selezioni la Giuria, e durante il Concerto conclusivo nella splendida cornice del Teatrio Curci.

Diverse le Giurie che nei vari giorni, per le diverse Sezioni e per le varie Categorie, si sono alternate e che hanno potuto apprezzare l’altissimo livello di tutti i partecipanti che annualmente, sostenendo viaggi lunghissimi e accompagnati dai loro maestri e dai loro parenti, puntano la loro attenzione sul Concorso Musicale Internazionale “Città di Barletta” e sulla nostra città , visitando le nostre bellezze artistiche, godendo del nostro cibo, arricchendo la città della loro presenza e rendendo Barletta, centro di incontro di etnie diverse, e luogo di convergenza di scuole musicali diverse a conferma dell’importanza che il Concorso “Città di Barletta” riveste in campo internazionale.

Per due intere settimane, Barletta diventa “Metropoli della Musica”, con un numero importante di presenze turistiche che affollano monumenti, chiese, musei strutture ricettive , ristoranti, bar e tutta la città e i centri limitrofi con la loro simpatia e allegria che ben si coniuga con lo spirito di accoglienza dei cittadini di Barletta che, pur non essendo avvezzi all’uso delle lingue straniere, riesce a dialogare e ad avere cura di chi chiede informazioni o consigli.

Altissimo è stato anche quest’anno il livello dei partecipanti che in questi lunghi e intensi giorni di audizioni sono stati ascoltati da Commissioni formate da musicisti di altissimo prestigio, per le varie Sezioni: da Fabio Cafaro a Assunta Cipullo, da Pietro Doronzo a Palmira Monopoli, da Isidoro Nugnes a Luciano Palmitessa, da Rosa Azzaretti a Giuseppe Campagnola, da Annachiara D’Ascoli a Roberta Ubaldo, da Nicola Monopoli a Paolo Geminiani, da Andrian Pertout a Johanna Selleck, tutti sotto l’attenta visione del Direttore Artistico della manifestazione Francesco Monopoli.

Una eccellente Giuria per tanti eccellenti musicisti che hanno vissuto momenti di grande intensità emotiva e partecipazione durante questo Festival mondiale della Musica, organizzato dall’Associazione Cultura e Musica “G. Curci” di Barletta, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Barletta, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.

Pioggia di Premi e tantissimi gli applausi per tutti i giovani musicisti che si sono esibiti, a conferma dell’altissimo livello riscontrato dalle varie Giurie nelle varie Sezioni e Strumenti.

Uno spettacolare confronto di giovani musicisti, circa 200, provenienti oltre che da tutte le regioni d’Italia da Albania, Australia, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cina, Corea del Sud, Croazia, Giappone, Kosovo, Lithuania, Macedonia, Polonia, Portogallo , Regno Unito, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Singapore, Taiwan, Ucraina, USA e Uzbekistan.

Nei due ‘Galà Concerto’ si sono esibiti i vincitori dei Primi Premi Assoluti, musicisti di ogni età , provenienti da tutto il mondo, alle prese con brani originali e virtuosistici , che si sono misurati in un entusiasmante confronto internazionale.

L’iniziativa dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci” che ormai da oltre 30 anni continua a fare musica, si colloca infatti nel più ampio panorama di attività interculturali, di dialogo e di cooperazione, promosse dalla Regione Puglia e dagli attori territoriali, e offre a questo variegato contesto complessivo uno straordinario valore aggiunto, che colloca la città e i suoi protagonisti musicali e culturali in prima fila tra i soggetti che guardano costruttivamente a un futuro di integrazione e che individuano nel messaggio culturale il principale strumento di relazione tra i popoli, di integrazione e convivialità tra diversi, e di civiltà.

Infatti dal 18 al 29 maggio, Barletta ha vissuto di musica, con audizioni che si sono svolte, senza soluzione di continuità, nel Teatro Comunale Curci .

Tantissimi sono stati poi i Primi Premi assoluti assegnati nelle varie Sezioni e Categorie a questi giovanissimi talenti dei quali sentiremo sicuramente parlare.

Per la sezione chitarra, fiati, archi e Musica da Camera, brillante affermazione per la scuola musicale, Italiana, Polacca, Rumena, Taiwanese, e Giapponese con i Primi Premi per la Chitarra assegnati a Maria Teresa Trentadue, Desirèe Civitavecchia, Lorenzo Rodio e Paolo Zaccaria; con il Primo Premio assoluto per il giovanissimo Ruggiero Salvatore e peril sassofonista polacco Patrycjus Pura a cui è andato anche il Premio Speciale “Claudio Ceschini”e i Primi Premi assegnati a Maurizio Montepeloso e al cinese Wang Bingli per la sezione Fiati,

Affermazione delle scuole italiane, uzbeke,e polacche nella sezione Archi con i Primi Premi Assoluti assegnati a Zuhriddin Usmonov, alle polacche Monika Szalkowska e Marcelina Sztekmiler e i primi premi assegnati a Lamartora Elene, Mateusz Nadulski, Ferraro Daniele, Mickhal Orlik, Barbara Rodio a cui è andato anche il Premio Speciale Bach, Konstancja Samochin , Morning Doleon e Federica Gatti.

Per la Musica da Camera poi Primo premio per il Duo Nicola Chiera e Caterina Dionisi e per il Piano Trio con Matteo Michele Morici, Jacopo Muratori e Leonardo Giulianelli

Anche per la Sezione pianoforte, abbiamo assistito a vere rivelazioni artistiche, con i Primi Premi assoluti del rumeno Paul Florescu e dell’italiana Letizia Rosaria Palmieri , mentre altri Primi Premi sono andati a Michelangelo Manicone, Guglielmo Larato, Gabriella Russo alla quale è andato anche il Premio Speciale Musica Romantica, a Bartolomiej Klimkowski – Misiak, a Martyna Valekaite, a Janina Bartulytea Noemi Aurora Cofano alla quale è andato il Premio Speciale “Musica Romantica, alla ucraina Yelyzaveta Klinkova, insieme al Premio Speciale “ Virtuosità”e infine alla giapponese Misaki Tampo e alla taiwanese Ke- Hsuan Wang che si sono anche aggiudicate rispettivamente il Premio Speciale “Sonata Classica” e il Premio Speciale “Musica Contemporanea.

Per la sezione dedicata alla Composizione i Primi premi Assoluti sono andati al cinese Mao Yuxuan(100/100), al polacco Marcin Piotr Lopacki e all’inglese Angela Slater, premi che saranno poi arricchiti dalla esecuzione dei brani vincitori nelle varie categorie dedicate allo strumento solista, al duo e alla musica da Camera..

Tantissimi i Premi Speciali offerti dagli sponsor istituzionali Buzzi – Unicem e Fondazione Megamark e quest’anno anche dalla Associazione Barletta Ricettiva che grazie al supporto del Comune di Barletta, nella persona del Commissario Straordinario dott. Francesco Alecci, della Regione Puglia e di tanti amici del Concorso , rendono ogni anno il Concorso Internazionale “Città di Barletta”, momento prestigioso per la città di Barletta in particolare e per la Puglia in generale.

Tutti i musicisti hanno portato via nel loro cuore un pezzo della nostra città, del nostro mare, del nostro cibo, basta guardare le loro pagine facebook per averne conferma.

Loro a Barletta hanno lasciato la loro esperienza , allegria, voglia di condividere, imparare e il loro desiderio di tornare ancora una volta. Arrivederci alla prossima edizione.