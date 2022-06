Una giornata evento sportiva per i bambini dell’Istituto ”Moro-Modugno” di Barletta, inerente al progetto nazionale ”Corsa contro la fame”. L’iniziativa, lanciata in tutta Italia, ha coinvolto gli alunni nella raccolta di fondi per aiutare i bambini malnutriti del Madagascar. L’appuntamento di oggi, accolto con grande entusiasmo dai piccoli partecipanti accompagnati dai loro genitori, si è sviluppato in due momenti nella fascia oraria alle 8:30 alle 10 di questa mattina.

Nella prima parte dell’incontro, ogni studente è diventato parte attiva del progetto, ricevendo un ”passaporto solidale”, utile per coinvolgere amici, familiari e vicini di casa, raccogliendo da ognuno di loro una promessa di donazione per ogni giro di percorso che riuscirà a fare. Coloro che sono riusciti a percorrere più giri sono, contestualmente, riusciti a moltiplicare le promesse di donazione fatte dai propri conoscenti. Nella seconda parte, i bambini, suddivisi in gruppi in base alla classe di appartenenza e con un cappellino di riconoscimento, hanno svolto percorsi e attività motorie alla presenza di tutor e insegnanti. L’occasione è stata dunque quella di arricchire i più piccoli a livello culturale, iniziando a sensibilizzarli a tematiche importanti e delicate come quelle della lotta contro la fame e della malnutrizione. Il tutto però senza dimenticare la parola d’ordine più importante per i bambini: il divertimento.

A cura di Giacomo Colaprice