Lunedì 6 Giugno, alle ore 20, presso il Molo 28 (via F. Cafiero 1), “E tu sei pronta?”: un momento di riflessione sul ruolo delle donne in politica. Ospiti del PD cittadino saranno: la Sen. Simona Malpezzi, capogruppo PD al Senato; l’On. Debora Serracchiani, capogruppo PD alla Camera; la Sen. Assuntela Messina, sottosegretario di Stato; Giovanna Bruno, Sindaco di Andria. A introdurre e moderare l’incontro l’On. Marco Lacarra, segretario regionale PD, mentre le conclusioni sono affidate alla candidata Sindaco Santa Scommegna.

Martedì 7 Giugno, alle ore 15, presso il Colibrì American Bar (via Amerigo Vespucci), l’On. Enrico Letta, il segretario nazionale del PD, incontra la città e gli elettori assieme alla candidata Sindaco Santa Scommegna. Interverranno: la Sen. Assuntela Messina, l’On. Debora Serracchiani e l’On. Marco Lacarra. Barletta è uno dei due capoluoghi pugliesi in cui domenica 12 Giugno si andrà al voto. Il PD, l’unico vero partito strutturato e radicato in Italia, scende in campo con tutta la sua filiera istituzionale e di partito. Fino al suo vertice massimo: il segretario Enrico Letta. Barletta può e deve tornare a essere nodo importante di una rete di buona e proficua collaborazione tra tutti i livelli politici e istituzionali. Il PD, asse portante della coalizione di centrosinistra, è in campo con tutta la propria forza, con tutta la propria autorevolezza, affinché Barletta riprenda il ruolo e il posto che merita.