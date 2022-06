Risale la curva dei contagi giornalieri ma, in compenso, è sempre più ripida la discesa dei ricoveri e degli attuali positivi, che sfiorano orma quota 20mila. È questo l’andamento della pandemia di Coronavirus in Puglia, che emerge dall’ultimo bollettino epidemiologico diramato dalla Regione. Oggi, martedì 7 giugno, si segnalano 1.738 nuovi casi, a fronte di 11.729 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari al 14,8%.

Più di un terzo dei contagi odierni si registra nella provincia di Bari, che conta 597 nuovi casi, seguita da Lecce con 321, Foggia 320, Taranto 204, Bat 161, Brindisi con 109 casi, ai quali si aggiungono quelli di 19 residenti fuori regione e 7 di provincia in via di definizione.

La somma dei contagi rilevati in Puglia, dall’inizio dell’emergenza Covid, sale così a 1.141.031.

Si aggrava purtroppo anche il bilancio dei decessi, con altri 4 morti registrati tra ieri ed oggi e che portano il totale delle vittime pugliesi a 8.533.

Ancora buone notizie sul fronte ospedaliero, con i ricoverati che scendono a 256. Di questi 241 si trovano in area non critica e 15 in terapia intensiva. Continua anche la discesa delle persone attualmente positive che sono in tutto 20.238, in ulteriore calo rispetto ad un giorno fa.

Si alza, al contrario, il numero dei negativizzati che raggiungono la cifra complessiva di 1.112.260: più di 1.800 pugliesi sono guariti dal virus nelle ultime 24 ore.